Benzine yeni zam yolda

Brent petrolün varili yüzde 2 artışla 69.12 dolara çıktı. Salı günü 632.75 olan benzin endeksi, Enstitü’nün açıklamasının ardından, spekülasyonların da etkisiyle 646.25 metrik ton/ dolara kadar çıktı. Türkiye’de, çarşamba günü dolar kuru da 3.80 TL oldu. Kurdaki artışla birlikte benzinde hafta başında 9-10 kuruş zam göründü.
Pazartesi gelecek zam ile;— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 11 Ocak 2018
1lt benzin ort. 5,72₺ olacaktır.
Bunun
0,87₺'si KDV
2,37₺'si ÖTV
Litresi 2,48₺ olan benzine 3,24₺ vergi ödeyerek 5,72₺'den alacağız.
Uzmanlar, brent petrolün varilinin 69-70 dolar bandında seyrettiğine dikkat çekerek, “Petroldeki artışta da spekülasyonların etkisi var mı?” sorusunu, “Petrol azalan bir emtia olduğundan dolayı uzun vadede fiyatının artacağı beklentisi var. Vadeli petrol fiyatlarını etkileyen çok unsur var. OPEC toplantısından çıkacak sonuç petrol fiyatlarını etkileyeceği gibi yurt içinde oluşacak ekonomik veya siyasal bir gelişme de döviz kurunu etkileyebilir” dedi.
“Petrol ve ürünleri fiyatlarıyla ilgili tahminler çok kırılgandır” diyen uzmanlar petrolün bir süre daha yukarı hareket edip sonra istikrar kazanacağını, yıl ortalamasının 65-67 bandında olacağını öngördü.
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