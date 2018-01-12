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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.

    Fakıbaba: Et ihraç eden ülke olacağız

    © AA/ Volkan Furuncu
    Ekonomi
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    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin gelecekte kesinlikle et ithal etmeyeceğini belirterek, "Et ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz" dedi. Fakıbaba, yayla yasağının bu yaz kaldırılacağını söyledi.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

    'MSB İLE 750 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞİMİZ OLACAK'

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    DHA
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    Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve daha ucuz ürün alabilmek için kendilerine müracaatta bulunduklarını anlatan Fakıbaba, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

    Fakıbaba, protokolün uygulanmasıyla çiftçilere de çok büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden, Et ve Süt Kurumu'ndan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak" diye konuştu.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.
    © AA/ Volkan Furuncu
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.

    'TÜRKİYE'DE HERKES BİRBİRİNİ ÇOK İYİ KONTROL ETMELİ'

    Nurettin Canikli
    © AA/
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    Fakıbaba, bazı kışlalarda askerlerin zehirlenme vakalarına da değinerek, gıda sektöründe çok sanayileşmiş firmalar bulunduğunu ancak birisinin hatasının bütün firmaları etkilediğini kaydetti. Bu bağlamda denetimleri artırdıklarının altını çizen Fakıbaba, Türkiye'de herkesin birbirini çok iyi kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

    Fakıbaba, bir işletmedeki hatanın diğerlerini de etkilemesi nedeniyle "Bütün işletmelerdeki gıdalar güvenli değildir" denilemeyeceğini vurgulayarak, zaman zaman bu tip örneklerin görüldüğünü ve onlara da gerekli cezaların verildiğini söyledi.

    'ZAMAN VERMEK İSTEMİYORUM AMA TÜRKİYE KESİNLİKLE ET İTHAL ETMEYECEK'

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
    Fakıbaba: Et ithaline ben de karşıyım
    Fakıbaba, "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz." dedi.
    'Yayla yasağı bu yaz kaldırılmış olacak'

    Yayla yasağıyla ilgili Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

    'LÜKS LOKANTALARDA BİLE DÜŞÜŞ OLDU'

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/ Fatih Mehmet Kürkçü
    Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda
    "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu" diyen Fakıbaba şöyle devam etti:

    "Biz şu an 1 milyon ton tohum üretiyoruz, esas hedefimiz 2023 için 2 milyon tondur. 69 ülkeden tohum alıyoruz, 200 milyon dolarlık, 76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. İnşallah 2023'te hiç tohum ihtiyacı olmayan ve tohum ihraç eden ülke haline geleceğiz"

    'AMACIMIZ DAR GELİRLİ İNSANLARI HİÇ OLMAZSA PROTEİNLE BULUŞTURABİLMEK'

    Artan ciger fiyatlarına da değinen Fakıbaba, "Diyorlar ki ciğer fiyatları arttı. Ciğer fiyatlarının artışının anlamını anlamak mümkün değil. Biz 2017 yılında 1 milyon 250 bin ton et ithalatı yapmışız ve 75 bin ton Bakanlar Kurulu'ndan et ithalatı için Et Süt Kurumu olarak izin almışız. 2018'de ithalatı 1 milyon 350 bin ton olarak öngörüyoruz. Tahminen bu yüzde 5 civarında. Esas amacımız dar gelirli insanların hiç olmazsa proteinle buluşturabilmek. Bütün amacımız bu. Bu bağlamda bizim bir problemimiz yok. Ama farz edelim ciğer fiyatını artırmak isteyenler bahane ediyor. Yani yüzde 5 ile ciğer fiyatı nasıl artar ben anlamış değilim" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Et ithalatı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Et ve Süt Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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