Almanya'dan Rusya karşıtı yaptırımların aşamalı iptali önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleri ile bağımsızlık isteyen milisler arasında çatışmaların yaşandığı Donbass bölgesinde uzun süreli bir ateşkes sağlaması halinde Rusya'ya karşı getirilen yaptırımların aşamalı olarak kaldırılabileceğini söyledi.

Gabriel'in, Almanya Ekonomisi Doğu Komisyonu’nun resepsiyonunda yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’nın doğusunda uzun vadeli ateşkes sağlanması, Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinin 'anahtarı' olabilir.

Alman bakan, "Eğer Rusya buna (çatışma bölgesinde uzun bir ateşkes sağlanmasına) hazırsa, o zaman bunun karşılığında bir şey almalı" dedi. Diğer taraftan Gabriel, ekonomik yaptırımlarının hepsinin bir anda kaldırılmasınıysa 'gerçeklikten kopuk bir fikir' olarak nitelendirdi.

Yaptırımların, aşamalı olarak getirildikleri gibi, aşamalı olarak iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Gabriel'e göre iptal sürecinin, Ukrayna'nın doğusu için yapılan barış planı olan Minsk Anlaşması'nın yüzde 100 yerine getirilmesinden önce başlaması gerekiyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde hükümet güçleri ile bağımsızlık yanlısı milisler arasında yaşanan çatışmalar yüzünden 2014'te Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Yaptırımlar aşamalı olarak genişletilip son olarak Aralık 2017'de 31 Temmuz 2018'e kadar uzatılmıştı. Brüksel, yaptırımların iptali için Minsk Anlaşması'nın yerine getirilmesini şart koşuyor.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların tarafı olmadığını, bu nedenle Minsk Anlaşması'nın da tarafı olamayacağını defalarca söyleyen Rusya ise kendisine yaptırım getiren Avrupa ülkelerine karşı yaptırım olarak bazı gıda ürünleri için ambargo uyguluyor.

Almanya, Rusya'nın gıda ambargosundan ekonomisi en çok etkilenen AB ülkelerinden biri.