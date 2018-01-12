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    Ocak ayı enflasyon beklentisi yükseldi

    © Flickr/ Kat
    Ekonomi
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    Merkez Bankası anketine göre, ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.29'dan yüzde 1.32'ye yükseldi.

    Enflasyon
    © Sputnik/
    Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 11.92 oldu
    Merkez Bankası, ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9.30 seviyesinden yüzde 9.24'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8.47'den yüzde 8.23'e düştü.

    Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.29'dan yüzde 1.32'ye çıkarken, şubat yüzde 0.67'den yüzde 0.62'ye geriledi.

    Ankete katılanların mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.78 oldu.

    'BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ'

    İhracat-İthalat
    © AFP 2018/ NELSON ALMEIDA
    Cari açık, kasımda beklentiyi aştı
    Yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 4.12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4.15 TL iken bu anket döneminde 4.24 liraya yükseldi.

    Cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 41.7 milyar dolardan, bu anket döneminde 43.8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 44.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Bu yıl için GSYH büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.6'ya yükseldi. 2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.5 oldu.

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    Etiketler:
    Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), enflasyon, TÜFE, Merkez Bankası, Türkiye
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