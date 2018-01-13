ABD Hazine Bakanı, Bitcoin'le ilgili 'en büyük riski' açıkladı

VERGİ GELİRLERİ 1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA ARTACAK
Kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşan vergi indirimlerinin nihayetinde bütçe açısından nötr olacağını savunan Mnuchin, vergi gelirlerinin hızlanan büyüme sayesinde 1 trilyon dolardan fazla artacağını ve bunun vergi indirimlerini dengeleyeceğini ifade etti.
G20, DİJİTAL PARA BİRİMLERİNE DENETİMİ ELE ALACAK
Dijital para birimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Mnuchin, bu konudaki en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirtti.
Mnuchin, G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret ederek, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak" ifadelerini kullandı.
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