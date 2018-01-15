Benzine zam geliyor

Artan petrol fiyatları benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
© REUTERS/ Hannah McKay
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
Benzinde yaklaşık bir ay önce de 8 kuruşluk fiyat artışına gidilmişti.
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