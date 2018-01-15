Facebook'taki değişiklik duyurusu Zuckerberg'in servetinden 3.3 milyar dolar götürdü

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook'un artık haber kaynağında markalar, medya ve şirketler yerine insanların arkadaşları ve ailesinden gelen iletileri öne çıkaracağına yönelik duyurusunun ardından şirketin hisse senedi fiyatları yüzde 4.4 oranında düştü. Zuckerberg'in kişisel servetinin de 3.3 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

© REUTERS/ Stephen Lam Facebook hisselerinde sert düşüş

ABD merkezli iş ve finans dergisi Forbes'un haberine göre Facebbok'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg'in Facebook'un artık haber kaynağında markalar, medya ve şirketler yerine insanların arkadaşları ve ailesinden gelen iletileri öne çıkaracağına yönelik duyurusunun ardından şirketin hisse senetlerindeki yüzde 4.4'lük kayıp ünlü girişimcinin kişisel servetinde 3.3 milyarlık bir azalmaya neden oldu.

Perşembe günü Facebook hisselerinin değeri 187.77 dolarken, cuma günü borsa kapandığında hisselerin değeri yüzde 4.4 oranında azalarak 179.37'e düşmüştü.

Facebook'u 19 yaşındayken 2004'te kuran 33 yaşındaki Zuckerberg 2012'de şirketi halka açmıştı. Zuckerberg şirketin yüzde 17'sinin hisselerini elinde bulunuruyor.

DÖRDÜNCÜLÜĞÜ DE KAYBETTİ

Facebook hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre kurucu Zuckerberg'in serveti de 3.3 milyar dolar azalışla 74 milyar dolara geriledi.

Forbes'un gerçek zamanlı en zenginler listesine göre ise Zuckerberg 72.4 milyar dolarlık bir servete sahip.

Zuckerberg böylece dünyanın en zengin 4. kişisi ünvanını da kaybetti ve 5. sıraya indi. 4. sıraya ise İspanyol milyarder Amancio Ortega yerleşti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 insanının serveti geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolar artmıştı. Sadece yılın ilk iki haftasındaki servet artışları da 192 milyar dolar oldu.

ZUCKERBERG ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ KARARINI 'DAHA ANLAMLI SOSYAL ETKİLEŞİM' İÇİN ALMIŞTI

Zuckerberg haber kaynağındaki algoritma değişikliğinin sebebini şöyle duyurmuştu:

"Biz Facebook'u insanların birbirine bağlı kalmasına yardım etmek ve bizim için önemli insanları yakınımzda tutmak için kurduk. Ancak yakın zaman önce herkese açık içeriklerin- markalar, şirkerler ve medyadan gelen içerikler- bizi birbirimize daha fazla bağlayan kişisel deneyimleri dışarıya itelediği yönünde geri bildirim aldık. Buna bağlı olarak geçerli içeriği bulmanıza yardım etmeye odaklanma yönünde ürün ekiplerimize verdiğim hedefi değiştiriyorum. Sizin daha anlamlı sosyal etkileşime sahip olmanıza yardıma odaklanacaklar" demişti.