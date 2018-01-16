SGK'nın bütçe açığı 30 milyar liraya dayandı

Sosyal güvenlik açığı, ekim ayı sonu itibariyle 25 milyar 678 milyon TL düzeyine ulaştı. Aylık ortalama açık düzeyi son iki ayda da devam ederse miktar yıl sonunda 30 milyar TL’yi geçecek.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) gelir gider dengesizliği, ertelenen prim ödemelerinin ilk ödemelerinin yapıldığı ekim ayında da devam etti.

2017 başında ertelenen sosyal güvenlik primleri ekim ayından itibaren yatırılmaya başlandı. Ekim ayında, önceki aylardan belirgin biçimde yüksek prim tahsilatı gerçekleşse de açık, genel ortalamada yüksek seyrediyor. Yıla 21.6 milyar TL açık hedefi ile başlayan SGK’nın ekim sonu itibariyle toplam açığı 25.6 milyar TL’ye ulaştı. Diğer yandan, SGK’ya kamu katkısı, açık finansmanı, diğer prim teşvikleri dahil toplam bütçe transferi tutarı ekim ayı sonunda 114 milyar 184 milyon TL düzeyine geldi. 2016’da bütçe transferi bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 108 milyar TL düzeyine ulaşmıştı. 2017’de de aylık ortalama bütçe katkısı devam ederse artış yüzde 26 dolayında oluşacak.

SGK verilerine göre 2017 Ekim ayında toplam gelirler 27 milyar 484 milyon TL, gelirler içinde prim gelirleri 20 milyar 134 milyon TL oldu. Önceki aylarda en yüksek prim geliri 17 milyar 535 milyon TL ile mayısta gerçekleşmişti. Buna karşılık yine ekimde giderler önceki ayların tamamından yüksek seyrederek 27 milyar 710 milyon TL düzeyinde oldu. SGK giderleri aylık 25-26 milyar TL düzeyinde seyrediyor. Yüksek prim tahsilatına karşılık aylık açık 225 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Aylık bazda SGK açığı dalgalı seyrediyor. Bazı aylarda neredeyse denk hale gelebiliyor. Ekim sonu itibariyle SGK’nın toplam açığı yılbaşında belirlenen hedefin 4.1 milyar TL üstüne ulaştı. Kalan iki ayda da SGK açığının genel olarak önceki aylardan daha iyi olması bekleniyor. Ancak buna rağmen yıl sonunda 30 milyar TL’ye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Kamunun SGK’ya açık finansmanı yanında devlet katkısı ve diğer teşvik programlarından yapılan indirimler karşılığı yaptığı bütçe transferleri de 114 milyar 184 milyon TL düzeyine ulaştı. Bunun 25.7 milyar TL’si açık finansmanı, 42.6 milyar TL’si ise devlet katkısı (sosyal güvenlik sistemine çalışan başına karşılıksız bütçeden aktarım) üzerinden gerçekleşti. SGK’ya çeşitli teşvik programları karşılığı aktarımlar ve sağlık harcamalarının bazı kalemleri de bütçe transferleri yoluyla yapılıyor.