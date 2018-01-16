Bitcoin bir saatte eridi

Çin ve Güney Kore'de arttırılması beklenen sınırlamalar ve son olarak Almanya'nın küresel çapta düzenleme önerisiyle Bitcoin fiyatı bugün sert düştü ve 11 bin dolar civarına geriledi.

Bitcoin fiyatı bugün bir saatte yüzde 10'dan fazla düştü ve 11.400 dolar ile 5 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

Çin'in dijital para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor.

Dünya'nın haberine göre, Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması da yatırımcıları kaygılandırdı.

Gün içinde en yüksek 14.356'yı gören Bitcoin fiyatı saat 12.089 dolar seviyesinde.