Yasalara aykırı sağlık reklamlarına ceza yağdı

HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARI DA CEZA KAPSAMINDA
Yapılan denetimlerde; tedavi edici sağlık hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilere, talep yaratıcı ve sağlık hizmetlerine ticari bir görünüm kazandıran ifadelere, fotoğraf ve videolara yer verildiği görüldü. Muayenehane veya diğer sağlık kuruluşlarının fiziki ortamlarına ilişkin görüntülerin ve tıbbi işlemlerde kullanılan cihazlara ilişkin ifade ve görüntülerin kullanıldığının tespit edildiği denetimlerde, tıbbi işlemlere yönelik indirim, kampanya veya fiyat bilgilerine yer verildiği, tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görsellerin, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerinin paylaşıldığı da tespit edildi.
Denetimlerde ayrıca, internet sitesi, broşür, vb. mecralarda, tıbbi işlemlerin tanıtımlarında, hasta görüntülerinin yanı sıra, çeşitli model fotoğraflarının kullanıldığı, sağlık çalışanı veya sağlık kuruluşu hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimlerine, teşekkür ilanlarına yer verildiği de görüldü.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017 yılında Reklam Kurulu’na 812 tanesi sağlık sektörüne ait olmak üzere toplam 5020 adet başvuru yapıldığını; kurul gündeminde görüşülen 227 adet sağlık reklamından, 225 sağlık reklamı mevzuata aykırı bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre aykırı bulunan sağlık reklamlarının 172 adedine durdurma, 53 dosyada ise hem idari para hem de durdurma cezası verildi. Kurul tarafından 2017 yılında sağlık reklamlarına toplam 2 milyon 657.000 lira değerinde idari para ve durdurma cezası verildi.
MEVZUATA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK
Bakanlık; söz konusu yasak ve sınırlamalarla, insan sağlığının, üzerinde rekabet edilebilir bir ticari meta haline dönüştürülmesinin engellenmesi, kâr elde etmek üzere insan ve toplum sağlığının tehlikeye atılmaması ve bu yolla kamu sağlığının korunması, insanın yaşama hakkına hizmet eden hekimlik mesleğinin ticari rekabetten uzak ve üstün tutulması ve hastaların istismar edilmemesi amaçlandığını vurguladı. Bakanlık, bu çerçevede, Reklam Kurulu tarafından mevzuata uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.
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