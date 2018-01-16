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    Doktor, röntgen

    Yasalara aykırı sağlık reklamlarına ceza yağdı

    © AA/
    Ekonomi
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    Yurdagül Şimşek
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    Tıp merkezi, muayenehane veya özel hastane statüsündeki sağlık kuruluşlarının, doktorların ve sağlık çalışanlarının, çeşitli internet sitesi ve sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar mercek altına alındı. Reklam Kurulu tarafından 2017 yılında sağlık reklamlarına 2 milyon 657.000 lira değerinde idari para ve durdurma cezası verildi.

    RTÜK
    © AA/
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    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, tüketiciler, ilgili kurum ve kuruluşlar veya rakip firmalar tarafından yapılan başvurularda ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne aykırı reklamlar tespit etti.

    HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARI DA CEZA KAPSAMINDA

    Yapılan denetimlerde; tedavi edici sağlık hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilere, talep yaratıcı ve sağlık hizmetlerine ticari bir görünüm kazandıran ifadelere, fotoğraf ve videolara yer verildiği görüldü. Muayenehane veya diğer sağlık kuruluşlarının fiziki ortamlarına ilişkin görüntülerin ve tıbbi işlemlerde kullanılan cihazlara ilişkin ifade ve görüntülerin kullanıldığının tespit edildiği denetimlerde, tıbbi işlemlere yönelik indirim, kampanya veya fiyat bilgilerine yer verildiği, tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görsellerin, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerinin paylaşıldığı da tespit edildi.

    Denetimlerde ayrıca, internet sitesi, broşür, vb. mecralarda, tıbbi işlemlerin tanıtımlarında, hasta görüntülerinin yanı sıra, çeşitli model fotoğraflarının kullanıldığı, sağlık çalışanı veya sağlık kuruluşu hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimlerine, teşekkür ilanlarına yer verildiği de görüldü. 

    Ülker
    © Fotoğraf: Ülker
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    2 MİLYON 657.000 LİRA İDARİ PARA VE DURDURMA CEZASI

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017 yılında Reklam Kurulu’na 812 tanesi sağlık sektörüne ait olmak üzere toplam 5020 adet başvuru yapıldığını; kurul gündeminde görüşülen 227 adet sağlık reklamından, 225 sağlık reklamı mevzuata aykırı bulunduğunu bildirdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre aykırı bulunan sağlık reklamlarının 172 adedine durdurma, 53 dosyada ise hem idari para hem de durdurma cezası verildi. Kurul tarafından 2017 yılında sağlık reklamlarına toplam 2 milyon 657.000 lira değerinde idari para ve durdurma cezası verildi.

    MEVZUATA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK 

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    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sağlık alanında yürürlüğe konulan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin, özellikle muayene hizmeti veren hekimler ile özel sağlık kuruluşlarının yapacakları ticari reklamların birçok mal ve hizmet alanına kıyasla önemli ölçüde yasak ve sınırlama getiren hükümler içerdiğine dikkat çekti.

    Bakanlık; söz konusu yasak ve sınırlamalarla, insan sağlığının, üzerinde rekabet edilebilir bir ticari meta haline dönüştürülmesinin engellenmesi, kâr elde etmek üzere insan ve toplum sağlığının tehlikeye atılmaması ve bu yolla kamu sağlığının korunması, insanın yaşama hakkına hizmet eden hekimlik mesleğinin ticari rekabetten uzak ve üstün tutulması ve hastaların istismar edilmemesi amaçlandığını vurguladı. Bakanlık, bu çerçevede, Reklam Kurulu tarafından mevzuata uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. 

    Etiketler:
    Reklam Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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