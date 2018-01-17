Dolar/TL yeniden yükselişte

© REUTERS/ MURAD SEZER Dolar, güne yükselişle başladı

Haftaya 3.75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru, ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dün 3.7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün saat 07:40'da 3.8020'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6625 seviyesinde yer aldı.

ABD'den dün yapılan açıklamalarda, Afrin'in koalisyonun görev alanı içinde olmadığı ve oradaki YPG güçlerinin IŞİD'e karşı operasyonların parçası olarak kabul edilmediği ifade edilmişti.



