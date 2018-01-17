Türk Akımı'nın doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandı

Sputnik'in ulaştığı South Stream Transport açıklamasında, Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkiinde doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığı ifade edildi.
Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi, Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığını duyurdu.
Sputnik'in ulaştığı South Stream Transport açıklamasında, Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkiinde doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığı ifade edildi.
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