Kayıt
14:00 17 Ocak 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik

    TÜSİAD: Ekonomi literatüründe maalesef 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili yok

    © AA/ Ahmet Sel
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ekonomi literatüründe 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili olmadığını söyleyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Artık, iç talebi körükleyen politikalardan bir an önce uzaklaşmak ve fiyat istikrarını yakalamak zorundayız" dedi.

    Nihat Zeybekci
    © AA/ Mahmut Serdar Alakuş
    Zeybekci: Tarihi rekorumuz tarih oldu
    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Artık, iç talebi körükleyen politikalardan bir an önce uzaklaşmak ve fiyat istikrarını yakalamak zorundayız. Büyümeyi ise verimliliğimizi ve üretkenliğimizi artırarak sağlamalıyız. Bunun da yolu şüphesiz reformlardan geçiyor" diye konuştu.

    Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 11.'si düzenlenen 'Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Bilecik, Türkiye'nin kurumsal yönetim konusunda erken davranan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

    Bilecik, dünyada yönetim alanında gerçek bir rönesans yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Geleneksel yönetim anlayışındaki temel inançlar ve değerler giderek tarihe karışıyor. Bu çağda, değişimden çekinen bir toplumun, gelişen dünyaya ayak uydurması kadar zor bir şey yoktur. Bu değişimi yakalamak için, Türkiye'de kurumlarımızın yüksek performanslı, rekabetçi ve iyi yönetilir hale gelmesi çok önemli. Kurumsal yönetim ilkeleri, ülkemizde her şirketin iş yapmadaki çıkış noktası olmalıdır.

    Bu ilkeler, adil olmak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Bu ilkeler sayesinde iyi yönetimin tanımını herkes için objektif olarak ortaya koyabiliriz. Bu önemli, çünkü bugün, toplumumuzda neredeyse bir çok alanda bir güven sorunu yaşandığını görüyoruz. İnsanlarımızın kurumlarımıza olan güvenini tazelemek için yönetim şekillerimizi bu ilkelere göre düzenlememiz gerektiğine inanıyorum. İnsanımızın güvenini tazelemek zorundayız. Güven, bizim en büyük sosyal sermayemizdir. Çünkü her gelişim insan içindir ve ancak insanla gerçekleştirilir."

    Dünya Bankası
    © Flickr/ World Bank Photo Collection
    Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
    '5 PUANLIK BÜYÜMENİN 2 PUANI BURADAN GELDİ'

    Bilecik, konuşmasında 2017 yılına ilişkin değerlendirme ve 2018 öngörülerini paylaştı.

    Geçen yılın başında Türkiye için büyüme beklentilerinin oldukça düşük olduğunu anımsatan Bilecik, Avrupa ekonomisindeki büyüme ile artan ihracatın ve vergi indirimleri teşvikleri başta olmak üzere hükümetin yaptığı düzenlemelerin bu durumu tersine çevirdiğini anlattı.

    Erol Bilecik, yaşanan bu gelişmelerin, ihracatın ve özellikle Avrupa ekonomisinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Yılın ilk yarısında 5 puanlık büyümenin 2 puanı buradan geldi. İş dünyasının ve dolayısıyla ekonominin alfabesi rakamlardır. Hep söylüyorum, matematik asla yanılmaz. Bu rakamlar, 'Avrupa bitti' diye düşünenlerin ne kadar yanıldığını göstermiştir. İç talebe yönelik uygulamalar da bize yine bildiğimiz bir gerçeği hatırlattı, kısa vadede büyüme için finansal istikrardan vazgeçmenin bedeli yüksek enflasyondur. İç talebi canlandırmak için attığımız adımlar, şüphesiz, büyümeye önemli destek verdi. Ama aynı zamanda bu, enflasyon oranımızın da yüzde 12 olmasına neden oldu.

    Ekonomi literatüründe maalesef 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili yoktur. Bu ikili birlikte hareket etmez. Artık, iç talebi körükleyen politikalardan bir an önce uzaklaşmak ve fiyat istikrarını yakalamak zorundayız. Büyümeyi ise verimliliğimizi ve üretkenliğimizi artırarak sağlamalıyız. Bunun da yolu şüphesiz reformlardan geçiyor."

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik
    © AA/ Onur Çoban
    TÜSİAD Başkanı Bilecik: Büyümenin kalitesi sorunlu, demek ki bir yerlerde bir eksik var
    '2018'DE BÜYÜMENİN SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

    "İyi haber, küresel büyüme canlanıyor. Dünya ekonomisi durgunluktan artık çıkıyor" diyen Bilecik, şu an hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde küresel krizden bu yana önemli bir canlanma olduğuna, bu durumun Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

    TÜSİAD Başkanı Bilecik, 2018 yılının reformlar yılı olarak geçirilmesi, mevcut ticaret ortaklarıyla ilişkilerin iyileştirilmesi, yeni pazarlarda sağlamlaşmak için çalışılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomide daha güçlü bir döneme girdiğini görmek istediklerinden bahsetti.

    Bu yıl büyümenin süreceği yönündeki beklentilerini paylaşan Bilecik, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Avrupa büyümesi ile ihracatta artış devam edecektir. İç talep de şu anda artmaya devam ediyor. Ama vergi artışları olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) etkisi geçen seneki kadar yüksek olmayacak. Ayrıca bankacılık sisteminden çok yüksek kredi artışları beklememek gerekir. Biz bu sene biraz daha ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Tahminimiz yüzde 4.5 civarında bir büyümedir. Merkez Bankası'nın da gerekli politikaları uygulamasıyla enflasyonun da gerilemesini diliyorum. 2018 yılının kurumsal yönetim konularını, yatırımcının korunması, yönetim kurullarının yapısı ve kalitesi, çevresel, sosyal ve yönetimsel riskler, siber güvenlik ve nitelikli insan kaynağı oluşturuyor.

    Öte yandan dünya, kripto para ve blockchain teknolojilerinin yönetişimini ve yönetim kurullarında yapay zeka kullanımını konuşuyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin bireylere, kurumlara ve sistemlere etkilerini tartışıyorlar. Kurumlar ise sistemi temelden zorlayacak bu gelişmelere adapte olmak için kendi stratejilerini geliştiriyorlar."

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA/
    TÜSİAD Başkanı Bilecik: Dolar 4.0'ı geride bırakmanın yolu Sanayi 4.0'ı yakalamak
    'TÜRKİYE'NİN, DEĞİŞİMİ YAKALAYAN, GÜÇLÜ KURUMLARA İHTİYACI VAR'

    Kurum ve kuruluşlar için esnek olmanın önemine vurgu yapan Bilecik, bugünlere en çok esneklik ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Değişimin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Bilecik, ayakta kalmak isteyen her kurumun değişime uyum sağlaması için esnekliğin önemli olduğunu dile getirdi ve gelecekte ayakta kalanları 'En güçlü olanlar değil, en esnek olanlar' diye nitelendirdi.

    Erol Bilecik, konuşmasını şöyle tamamladı:

    "Bizim hayalini kurduğumuz güçlü bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye'nin, değişimi yakalayan, güçlü kurumlara ihtiyacı var. Değişim yaşam için yalnızca bir gereklilik değil, yaşamın kendisidir. Şartların her zamankinden daha hızlı bir değişim sürecinde olduğu günümüzde, başarının sırrı, değişimi yönetebilmekte yatıyor. Çünkü değişim, gelişimin yapı taşıdır. Kurumlarının yönetiminde değişimi gerçekleştirebilen ülkeler, uluslararası rekabette ayakta kalacak. Kendi ihtiyacımıza en uygun uygulamalarla, önümüzdeki yıllarda ülkemizde kurumsal yönetim ilkelerinin daha yaygınlaşacağına inanıyorum.

    Türkiye'nin yüzde 100 'halka açık', en büyük ve en değerli kurumu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu nedenle kurumsal değerlerin gerekliliği, her şeyden önce, ekonomisi daha güçlü, daha refah ve daha rekabetçi bir Türkiye içindir. Hiçbir ekonomik kazanımın demokraside ilerleme sağlanmadan kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağı ise çok nettir. Katma değer ve istihdam yaratarak girişimlerin yeşerdiği bir ülke olmanın ön koşulu, hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmaktır."

    Etiketler:
    ekonomik büyüme, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Erol Bilecik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Filipinler'in en büyük yanardağı Mayon patladı
    Filipinler'in en büyük yanardağı patladı
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    'Matkap'
    Rusya'nın yeni bombası 'Matkap' ne gibi özelliklere sahip?

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam