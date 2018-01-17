Zara, 'Türkiye pazarından çıktığı' iddialarını yalanladı

Bir Zara yetkilisi, medyada bugün yer alan 'Türkiye'yi terk ediyor' iddialarını yalanladı ve faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Dünya gazetesinin özel haberine göre, 93 ülkede faaliyet gösteren perakende devi İspanyol İnditex'e bağlı Zara markasının Türkiye pazarından çıkacağı iddiaları yalanlandı.

'FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında 'Türkiye'nin en önemli tekstil üreticilerinden birine' dayandırarak markanın Türkiye'den çıkma kararı aldığını ayrıca tüm mağazaarını kapatarak sadece internet üzerinden satış yapacağını öne sürmüştü.

Dünya gazetesinin ulaştığı bir Zara yetkilisi iddiaları yalanlayarak, "Bu konuda resmi bir açıklamamız yok, bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek" dedi.

Dünyanın 93 ülkesinde faaliyet gösteren İnditex çatısı altında bulunan Zara'nın 2016 yılında yeni girdiği pazarlar arasında Aruba, Nikaragua, Vietnam, Yeni Zelanda ve Paraguay bulunuyor.

İnditex'in altında Zara'nın yanı sıra Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho gibi 7 marka daha yer alıyor.