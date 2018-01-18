Kayıt
07:19 18 Ocak 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Apple

    Apple, ABD ekonomisine 5 yılda 350 milyar dolar katkıda bulunacak

    © AP Photo/ Matthias Schrader
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, gelecek 5 yılda Amerikan ekonomisine 350 milyar dolar katkıda bulunacağını duyurdu.

    Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'dan yapılan açıklamada, firmanın istihdam, harcama ve yatırım planları sayesinde gelecek 5 yılda ABD ekonomisine doğrudan 350 milyar doların üzerinde katkı yapacağı belirtildi.

    Apple
    © REUTERS/ Aly Song
    Fransa'dan Apple'a soruşturma
    Açıklamada, şirketin, ABD'li tedarikçilere ve imalatçılara yapacağı harcamaların ve yeni yatırımların bu sene 55 milyar dolar olacağı ifade edildi.

    Gelecek 5 yılda Apple'ın yapacağı yatırımın 30 milyar dolar olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin ABD'deki veri merkezlerine 10 milyar dolar, "Gelişmiş İmalat" adlı fona da 5 milyar dolar aktaracağı kaydedildi.

    38 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDEYECEK

    Açıklamada, ayrıca, Apple'ın ABD dışındaki gelirlerinin bir kısmını yurt içine geri getirme kapsamında ABD hükümetine yaklaşık 38 milyar dolar vergi ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

    GELECEK 5 YILDA 20 BİN YENİ İSTİHDAM

    Tim Cook
    © REUTERS/ Robert Galbraith
    Apple CEO'su Tim Cook'un 2017'de ne kadar kazandığı açıklandı
    Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda ABD ekonomisinde 20 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı ve bu kişilerin ülke genelindeki Apple kampüslerinde değerlendirileceği belirtildi.

    Müşterilerine ilk etapta teknik destek verecek olan yeni Apple kampüsünün bu sene duyurulacağı belirtilen açıklamada, Apple'ın ABD'deki bütün kampüslerinin, veri merkezlerinin, ofislerinin ve mağazalarının yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandığına dikkat çekildi.

    50 EYALETTE 84 BİN ÇALIŞANI VAR

    Şirketin şu anda ABD'nin 50 eyaletinde toplam 84 bin çalışanının olduğunun kaydedildiği açıklamada, Apple'ın ülke genelinde yaklaşık 9 bin Amerikalı tedarikçi firmayla çalıştığı bildirildi.

    Netflix
    © AP Photo/ Marcio Jose Sanchez
    Citi: Apple, bu yıl yüzde 40 ihtimalle Netflix'i satın alacak
    Açıklamada, şirketin ABD genelinde teknoloji ve programlama eğitimlerine de ağırlık vermeye devam edeceğine dikkat çekilirken, Apple'ın işletim sistemi iOS ve uyumlu uygulamalarının 2017'de ABD ekonomisinde 1,6 milyon kişilik istihdam ve 5 milyar dolarlık gelir yarattığı vurgulandı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, firmanın yatırımlarının doğrudan istihdam yaratmaya odaklandığını vurgulayarak, şirketin ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

    Etiketler:
    Apple, Tim Cook, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yakutistan'da eşsiz ayaz
    Sert ayazlara rağmen hayatına devam eden Yakutistan'dan kareler
    Karikatür
    Bitcoin'in son iki gündeki kayıpları yüzde 30'a yaklaştı
    'Matkap'
    Rusya'nın yeni bombası 'Matkap' ne gibi özelliklere sahip?

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam