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    Elektrikte vurgun: 2018 zammı, 2017'deki faturaya yansıtıldı

    © REUTERS/ Mike Hutchings
    Ekonomi
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    Elektrik şirketlerinin sayaçları ocak ayı başında okuyarak, yeni yılda yürürlüğe girmesi gereken yüzde 8.8'lik zammı, aralık ayı faturalarına da yansıttıkları ortaya çıktı.

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    © AA/ Mehmet Akif Parlak
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    Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, elektrik faturası fiyatlarında 2018 için yüzde 8.8 oranında yapılan zam, 2017 Aralık ayı faturalarına yansıtıldı. Bu durumda 2017 yılı tarifesine göre 100 TL ödemeyi bekleyen bir kişi yaklaşık 109  TL fatura ödeyecek.  Bunun üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da soyguna el koydu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Aykırı işlem yapan şirketlere hesabını sorarız. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 tarifesi üzerinden faturalara yansıtılamaz” dedi.

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    CHP Giresun Milletvekili Yener Bektaşloğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada, ”Bütün Türkiye'de ve gibi Çoruh Aksa Giresun’da, abonelerinin aralık ayı için kullandıkları elektrik oranını ve ödeme bilgilerini gösteren fatura ocak ayında düzenlendi. Buna yüzde 8 elektrik zammı da yansıtıldı. Böylece abonelerden zamlı tarifeyle haksız kazanç elde edilmiştir. Bunun adı soygundur. Alınan bu farkların geri ödenmelidir. Enerji şirketleri sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini tam bir keyfiyetle yapmaktadır. Tüm bu konular ve ödeme tarihleri bir yönetmelikle düzenlenmeli, kurumların ve personelin inisiyatif kullanma hakları ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.

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    © AA/ Soner Kılınç
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    Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “Ocak ayı içinde saatleri okuyarak 2017'de kullanılan kısmı da zamlı tarifeden tahsil etmek haksızlık ve adaletsizliktir. Elektrik şirketleri zammı vurguna çevirmemelidir. Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi gereklidir. Yetkililer bu şirketleri acilen denetlemeli ve vurgunun önüne geçilmeli” dedi ve şunları söyledi:

    “Elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8,8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 8,4 elektrik zammı yapıldı. Bu zam zaten esnafın da vatandaşın da belini büktü. Bir de üstüne özel şirketler faturalardan haksız kazanç elde ediyor. Son okuma günü 13 Aralık olan vatandaşın faturası 11 Ocak'ta okunuyor. 13 Aralık ile 1 Ocak arasındaki 18 günlük elektrik sarfiyatının faturası 2017 yılındaki birim fiyattan uygulanması gerekirken tam tersine 2018 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu fatura üzerinden vurgun yapmaktır. 1 Ocak öncesinde zamlı fiyattan faturalandırılan abonelerin ücreti iade edilmelidir”

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    Etiketler:
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), CHP, Yener Bektaşoğlu, Mustafa Yılmaz, Türkiye
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