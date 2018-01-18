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    Halk Bankası - Halkbank

    Halkbank: İtibarımız oldukça yüksek, yabancı yatırımcının ilgisi arttı

    © AA/
    Ekonomi
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    Yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklu bulunduğu Halkbank'ın genel müdürü Osman Arslan, bankanın itibarının oldukça yüksek olduğunu söylerken "Uluslararası düzenlemelere uyum konusunda mevcut alt yapımızı güçlendiriyoruz" dedi. Arslan, yabancı yatırımcının da bankaya olan ilgisinin arttığını savundu.

    Mehmet Şimşek
    © REUTERS/ Ruben Sprich
    Şimşek: Ceza gelirse Halkbank öder
    Dünya gazetesinden Ece Ceyhun'a konuşan Arslan, Atilla davası ile ilgili olarak özetle şunları söyledi:

    Halkbank güçlü bir banka. Anadolu’da itibarımız oldukça yüksek. Halkımızın bankamıza desteği oldukça güçlü. Halkbank’ın tüzel kişiliğine karşı yurtdışında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Hukuki çerçeve içerisinde, ABD’li ilgili kuruluşlar ile iletişim sağlanmakta, bankamızın bu süreci minimum risk ile atlatması için tüm imkânlar kullanılmaktadır. Bankamız, çıkarlarına uygun olarak, doğru, şeffaf ve hukuki bir iletişim tarzını benimsemektedir.

    'BANKAMIZIN LEHİNE SONUÇLANMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ'

    Bankamız başta Uluslararası Ticaret Örgütü’nün yayımlamış olduğu dış ticaret ile ilgili olmak üzere tüm uluslararası kurallara uymuş ve kararlı bir şekilde uymaya devam edecektir. Bankacılıkta düzenlemelere uygun kurallar ve belgeler üzerinden işlem yapılmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz sürecin uluslararası uygulama ve standartlar çerçevesinde, bankamız lehine en uygun şekilde sonuçlanması için gayretlerimiz devam etmektedir.

    Halkbank
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Halkbank'tan Atilla açıklaması: Bankamız davanın tarafı değildir
    'DAVA DÖNEMİNDE TEDİRGİN DAVRANIŞLAR OLSA DA…'

    Dava döneminde sınırlı da olsa tedirgin davranışlar gözlemlense de tasarruflarının değerlendirilmesinde bankamıza ağırlık veren birçok müşterilerimiz de oldu. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gereken açıklamaları yaptık. Biz bu süreci daha çok likit kalarak yürütmeye çalıştık. Yurt dışı ve yurt içi yükümlülüklerimizin karşılanmasında hiçbir sorunla karşılaşmadık.

    'ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE UYUYORUZ'

     Halkbank uluslararası düzenlemelere uyan bir banka. Şimdi uluslararası düzenlemelere uyum konusunda mevcut alt yapımızı, teknolojiyle de donatarak, daha da güçlendiriyoruz. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak ayrı bir uyum departmanı kurduk.

    Halkbank
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Moody's, Halkbank'ın notunu düşürdü
    'BANKAMIZA YABANCI İLGİSİ ARTTI'

    Bu dönemde bankamıza uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz. Buna en yakın tarihli örnek, İngiltere merkezli uluslararası yatırımcı bir şirketin geçtiğimiz günlerde bankamız hisselerindeki payını artırmış olmasıdır. Ayrıca, 300’ün üzerinde Amerikalı hissedarımız bulunuyor.

    Tüm hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirmeye devam edeceğiz.

    ABD MAHKEMESİ: ATİLLA 6 İTHAMDAN 5'İNDEN SUÇLU

    ABD New York’ta kentinde görülen davada Atilla 5 ithamdan suçlu bulunmuştu.

    ABD mahkemesine göre Atilla'nın işlediği suçlar şöyle:

    • ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,
    • Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,
    • Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,
    • Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,
    • Kara para aklamak için kumpas kurma.
    Atilla'nın kaç yıl hapis cezasına çarptırılacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

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    Etiketler:
    Halkbank, Osman Arslan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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