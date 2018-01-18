Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9.25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7.25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12.75'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Geçen ay geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükselten banka, bu ay faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

18 Ocak 2018 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: https://t.co/i8NTgMqVoy pic.twitter.com/CRpiU5MGY3 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 18, 2018

​TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutuldu.

'KURUL, PARA POLİTİKASINDAKİ DURUŞUN KORUNMASINA KARAR VERMİŞTİR'

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."