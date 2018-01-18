Tüketici de kendi elektriğini üretip satabilecek

Kaya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisanssız üretim başvurularına ve ihtiyaç fazlası elektriğin değerlendirilmesine ilişkin kararını değerlendirdi.
Kararla, teknik aşamaların detaylandırdığını dile getiren Kaya, başvuru prosedürünün de kolaylaştırıldığını ifade etti.
'HİBRİT SİSTEMLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL'
"Bu konuda zaman içinde bazı düzenlemeler yapılarak, bu üretimi kolaylaştırıcı kararlar alındı. Uzun zamandır beklenen, çatılarda bireysel elektrik üretimi konusu yasal bir yapıya kavuştu. Çatılarda üretilen tüketim fazlası elektrik şebekeye dağıtım şirketi üzerinden satılabilecek. Bunun için üretici abone çift taraflı elektrik sayaçlarıyla belirlenen miktarı diğer üreticiler gibi faturalandırarak tahsil edebilecek ancak söz konusu karar sadece çatı ve cephe uygulamalarını kapsıyor. Yani sadece bu alanlarda üretim tesisi kurabileceksiniz. Aynı zamanda sadece güneş enerjisi sistemleri ile üretim yapma hakkı tanıyor. Rüzgar gücünden yararlanarak elektrik üretimi yapmak veya hibrit sistemler için geçerli değil."
HER ABONE TEK HAKKA SAHİP
Ev sahibinin değişmesi halinde, yeni abonenin sadece bir bilgilendirmeyle tesisi üzerine alacağını, tesisin aynı koşullarda üretime devam edeceğini anlatan Kaya, faturalandırma ve hukuki prosedürlerde uygulama aşamasında kooperatiflerin öne çıkacağını da sözlerine ekledi.
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