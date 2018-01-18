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    Güneş enerjisi

    Tüketici de kendi elektriğini üretip satabilecek

    © Sputnik/ Alexandr Kryazhev
    Ekonomi
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    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çatılarda üretilen tüketim fazlası elektriğin satışı gerçekleştirilebilecek. Her abone, bir tek üretim hakkına sahip olacak.

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    Çanakkale'de faaliyet gösteren Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, bireysel olarak binaların çatı ve cephelerinde güneş panelleri kullanılarak üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin dağıtım şirketi üzerinden satılabileceğini belirtti.

    Kaya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisanssız üretim başvurularına ve ihtiyaç fazlası elektriğin değerlendirilmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

    Kararla, teknik aşamaların detaylandırdığını dile getiren Kaya, başvuru prosedürünün de kolaylaştırıldığını ifade etti.

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    "Bugüne kadar kendi evinizin çatısında sadece kendi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla elektrik üretebiliyordunuz" diyen Kaya, şöyle devam etti:

    "Bu konuda zaman içinde bazı düzenlemeler yapılarak, bu üretimi kolaylaştırıcı kararlar alındı. Uzun zamandır beklenen, çatılarda bireysel elektrik üretimi konusu yasal bir yapıya kavuştu. Çatılarda üretilen tüketim fazlası elektrik şebekeye dağıtım şirketi üzerinden satılabilecek. Bunun için üretici abone çift taraflı elektrik sayaçlarıyla belirlenen miktarı diğer üreticiler gibi faturalandırarak tahsil edebilecek ancak söz konusu karar sadece çatı ve cephe uygulamalarını kapsıyor. Yani sadece bu alanlarda üretim tesisi kurabileceksiniz. Aynı zamanda sadece güneş enerjisi sistemleri ile üretim yapma hakkı tanıyor. Rüzgar gücünden yararlanarak elektrik üretimi yapmak veya hibrit sistemler için geçerli değil."

    HER ABONE TEK HAKKA SAHİP

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    Çatısında güneşten elektrik üretmek isteyenler için genel şartın, aboneliklerinin bulunması olduğuna işaret eden Kaya, "Üretim ve tüketim aynı tesiste gerçekleşmek zorunda. Farklı üretim ve tüketim adreslerini kurul kabul etmiyor. Her abone, bir tek üretim hakkına sahip olacak, farklı yerlerde üretim hakkı varsa (ikinci konut, işyeri veya kooperatif vb) bu durumda sadece birinin tercih edilmesi gerekiyor" dedi.

    Ev sahibinin değişmesi halinde, yeni abonenin sadece bir bilgilendirmeyle tesisi üzerine alacağını, tesisin aynı koşullarda üretime devam edeceğini anlatan Kaya, faturalandırma ve hukuki prosedürlerde uygulama aşamasında kooperatiflerin öne çıkacağını da sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    elektrik, Resmi Gazete, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
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