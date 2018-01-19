Pekin, Avrupa pazarında ABD’ye baskı mı yapıyor?

Amerikan şirketleri Avrupa pazarını kademeli olarak terk ederken Çinli şirketlerin sayısıysa giderek artıyor. Çin’den AB ülkelerine yapılan doğrudan yatırımlar çoktandır 100 milyar doları aştı, başta liman işletmeleri olmak üzere Avrupa’nın birçok önemli altyapı tesisiyse el değiştirdi.

© REUTERS/ Hyungwon Kang WSJ: ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıkabilir

Sputnik, bu sürecin perde arkasını ve nihayetinde nasıl bir tablo ile karşılaşılabileceğini araştırdı.

LİMANLARA YATIRIM

Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO Shipping 1,5 yıl önce Atina’daki Pire Limanı’nın yüzde 51’lik hissesini 280,5 milyon euro karşılığında satın aldı. Düzenlenen ihalede Çinli şirket, kazandı gözüyle bakılan Amerikan yatırım şirketi Cartesian Capital Group dâhil olmak üzere 5 rakibini eledi. Limanın yeni işletme müdürü, limanı Avrupa’nın en büyük konteyner merkezine, Yunanistanı ise Asya ile Doğu Avrupa arasında güçlü bir aktarma merkezine dönüştürme sözü verdi.

Geçtiğimiz yılsa COSCO şirketi, 200 milyon euro ödeyerek İspanyol Noatum Port Holdings’in hisselerinin kontrol paketini, Danimarkalı Maersk şirketinden de 42 milyon dolar karşılığında Belçika’nın Zeebrugge limanındaki konteyner terminalinin tamamını satın aldı.

En çok ses getiren anlaşmaysa Avrupa’nın en eski limanlarından biri olan Hamburg limanında yeni konteyner terminalinin yapım ihalesini, CCCC adlı Çinli konsorsiyumun kazanması oldu. Konsorsiyumda Çin’in en zengin iş adamı, Alibaba şirketinin kurucusu Jack Ma’nın olduğu biliniyor.

Rusya Stratejik Komünikasyon Merkezi Başkanı Dmitriy Abzalov, “Tüm bu anlaşmalarda Çinlilerin karşısında Amerikan sermayeli şirketler vardı ve bu durum, Avrupalıların kendi pazarlarına ABD’li şirketlerin yerine Çinli yatırımcıları bırakmakta daha istekli davrandıklarını gösteriyor” açıklamasında bulundu.

© REUTERS/ Erik De Castro ABD, Rus basınından sonra gözünü Çin medyasına dikti

Çinli yatırımcılar limanların yanı sıra Avrupa’da diğer önemli altyapı tesislerini de satın alıyor ya da söz konusu tesislerde belli bir paya sahip oluyor.

Berlin merkezli Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü’nün (MERICS) son verilerine göre Çin’in Avrupa’nın ekonomisine yaptığı doğrudan yatırımlar 2010’da 1,6 milyar euro dolayındayken 2016’da neredeyse 22 kat artarak, 35 milyar euro'ya ulaştı.

Sadece geçtiğimiz yıl Çinli yatırımcılar Avrupa’da 309 şirket veya şirketlerde pay satın alırken, ABD’nin yaptığı doğrudan yatırımlardaysa yavaşlama görüldü.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu’ndan Profesör Aleksey Portanskiy, “Çin Avrupa’daki varlığını aktif bir şekilde arttırıyor. Bu eğilim şu anda çok sayıdaki Amerikalı yatırımcılardan ötürü pek fazla fark edilmese de kesinlikle var” diye konuştu.

Çinli yatırımcılar, Avrupa’da giderek varlığını azaltan Amerikan şirketlerinin yerini alıyor. Son zamanlarda Microsoft, Apple, Google, Alphabet, Facebook, Amazon gibi şirketler Avrupa’daki faaliyetlerini Brüksel’in uyguladığı vergi politikalarından dolayı ve bazen doğrudan baskı nedeniyle kademeli olarak azaltıyor.

Uzmanlar, Çin’in Avrupa pazarındaki açılımına ABD’nin şu anki yönetiminin yürüttüğü koruma politikalarının yol açtığını belirtiyor.

Dmitriy Abzalov, “ABD geçen yıl Paris Anlaşması’ndan çekildiğini açıklayınca diğer ülkeler, bu konuda ortak bir tutum belirlemek için görüşmeler yaptı. Sonuçta anlaşma, ABD olmadan da yürürlükte kaldı. Şimdiyse anlaşmada yer alan en büyük ve en önemli ülke Çin” ifadelerini kullandı.

Aleksey Portanskiy de benzer bir görüş ortaya koyarak, “ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekilmesi, Pekin’in desteklediği ve Çin’in oldukça ağırlıklı bir rolde olacağı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık gibi diğer küresel bir anlaşmayı hayata geçirdi” diye konuştu.