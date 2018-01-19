Fitch, Türkiye ofisini kapattı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında İstanbul ofisini kapatmaya ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye etmeye karar verildiği" ifade edildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, açıklamada, Fitch'in Türkiye'de çeşitli sektörlerden 75'den fazla şirkete not vermekte olduğu hatırlatıldı.

Bu arada kuruluş, Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesini bugün açıklayacak. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.