Fitch, Türkiye ofisini kapattı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında İstanbul ofisini kapatmaya ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye etmeye karar verildiği" ifade edildi.
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Dünya'nın aktardığı habere göre, açıklamada, Fitch'in Türkiye'de çeşitli sektörlerden 75'den fazla şirkete not vermekte olduğu hatırlatıldı.
Bu arada kuruluş, Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesini bugün açıklayacak. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.
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