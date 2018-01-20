Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.
GÜÇLÜ BÜYÜME
Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.
Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi.
JEOPOLİTİK RİSK TL ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR
Öte yandan, Suriye'ye dair jeopolitik risk ve Afrin konusundaki haber akışının TL üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)