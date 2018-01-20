Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

© AA/ İsa Terli Erdoğan: Kredi derecelendirme kuruluşlarına bu işi öğreteceğiz

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

GÜÇLÜ BÜYÜME

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSK TL ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR

Merkez Bankası dün faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmezken enflasyonda baz etkisiyle düşüş olsa bile sıkı duruşun korunacağı mesajı vermişti. Türk Lirası da dün bu gelişmeyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve gelişen ülke paraları arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Öte yandan, Suriye'ye dair jeopolitik risk ve Afrin konusundaki haber akışının TL üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.