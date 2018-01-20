Kayıt
03:12 20 Ocak 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    FITCH

    Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

    © AFP 2018/ MIGUEL MEDINA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Dolar, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı mesajıyla dün yüzde 1 üzerinde düştükten sonra bugün 3.80'i aştı. Fitch'ten beklenen açıklama geldi.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ İsa Terli
    Erdoğan: Kredi derecelendirme kuruluşlarına bu işi öğreteceğiz
    Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

    Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

    GÜÇLÜ BÜYÜME

    Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.

    Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi.

    JEOPOLİTİK RİSK TL ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR

    Fitch Ratings agency
    © Sputnik/ Vladimir Pesnya
    Fitch'ten Türkiye açıklaması: Büyüme yüksek yatırıma bağlı
    Merkez Bankası dün faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmezken enflasyonda baz etkisiyle düşüş olsa bile sıkı duruşun korunacağı mesajı vermişti. Türk Lirası da dün bu gelişmeyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve gelişen ülke paraları arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

    Öte yandan, Suriye'ye dair jeopolitik risk ve Afrin konusundaki haber akışının TL üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.

    Etiketler:
    Fitch Ratings, Afrin, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Epifani bayramı
    Rusya'da Epifani bayramı
    Karikatür
    iPhone’lardaki batarya sorunu Apple’a ne kadara patlayacak?
    ALTIN KÜLÇELERİ
    Rusya'nın altın deposunun sırları

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam