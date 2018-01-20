Ukrayna Merkez Bankası: IMF ile işbirliği erken bitebilir

Ukrainskiye Novosti'ye konuşan Sologub, ülkenin temmuz ayına kadar IMF'den yeni kredi dilimini almaması halinde işbirliğine son verileceğini belirterek, "Siyasi döngü göz önüne alındığında, IMF'nin yeni kredi dilimiyle ilgili kararı ikinci çeyreğin sonuna kadar almaması, mevcut EFF programının büyük olasılıkla canlandırılmayacağını gösterecek" dedi.
'SEÇİMDEN ÖNCE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ DÜŞÜK'
Ukrayna'nın en büyük kreditörü olan IMF, 2017'de ülkeye 1 milyar dolarlık kredi dilimi vermişti. Yeni dilimin, bu yıl içinde verilmesi planlanıyordu.
Mevcut programa göre, son 3 yılda Ukrayna'ya planlanan toplam 17.1 milyar dolarlık kredinin 8.5 milyar dolarlık kısmı sağlanmıştı.
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