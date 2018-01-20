Ukrayna Merkez Bankası: IMF ile işbirliği erken bitebilir

Ukrayna Merkez Bankası (NBU) Başkan Yardımcısı Dmitriy Sologub, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile işbirliğine bu yılın ortalarında son verilebileceklerini söyledi.

Ukrainskiye Novosti'ye konuşan Sologub, ülkenin temmuz ayına kadar IMF'den yeni kredi dilimini almaması halinde işbirliğine son verileceğini belirterek, "Siyasi döngü göz önüne alındığında, IMF'nin yeni kredi dilimiyle ilgili kararı ikinci çeyreğin sonuna kadar almaması, mevcut EFF programının büyük olasılıkla canlandırılmayacağını gösterecek" dedi.

'SEÇİMDEN ÖNCE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ DÜŞÜK'

Diğer yandan yeni kredi diliminin sadece halkın karşı çıkacağı bir dizi reforma gidilmesi durumunda verileceğini itiraf eden Sologub, "Teorik olarak eğer Ukrayna hükümeti, seçimlere 2 ay kala halkın karşı çıkacağı reformları kabul ederse parayı alır. Ama bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın en büyük kreditörü olan IMF, 2017'de ülkeye 1 milyar dolarlık kredi dilimi vermişti. Yeni dilimin, bu yıl içinde verilmesi planlanıyordu.

Mevcut programa göre, son 3 yılda Ukrayna'ya planlanan toplam 17.1 milyar dolarlık kredinin 8.5 milyar dolarlık kısmı sağlanmıştı.