Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyonun ilk tepkisi uluslararası piyasalarda dolar/TL kurunda görüldü. Cuma günü 3.80 seviyesinin hemen üzerinde kapanan dolar, bu sabah 3.82 seviyesinde.

© REUTERS/ Osman Orsal Fotoğraflarla Zeytin Dalı Harekatı 10

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.

Dünya gazetesinden Selçuk Altun'un aktardığına göre operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. Bu harekatın asıl etkisi yurt içi piyasalarda hissedilecek ancak, ilk tepki Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında ilk işlemlerde 3.8322 seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL kuru, saat 07:30'da cuma günü kapanışına göre yüzde 0.35 yükselişle 3.8235'da yer aldı. Euro ise yüzde 0.33'e yakın yükselişte 4.6725'den işlem gördü.



