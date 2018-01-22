Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı

Dünya gazetesinden Selçuk Altun'un aktardığına göre operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. Bu harekatın asıl etkisi yurt içi piyasalarda hissedilecek ancak, ilk tepki Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında ilk işlemlerde 3.8322 seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL kuru, saat 07:30'da cuma günü kapanışına göre yüzde 0.35 yükselişle 3.8235'da yer aldı. Euro ise yüzde 0.33'e yakın yükselişte 4.6725'den işlem gördü.
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