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    ABD Kongresi

    ABD hükümeti haftaya kapalı başladı

    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Ekonomi
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    ABD'de bütçe krizi nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen kapanan federal hükümet, yeni haftaya da hayati hizmetler dışında kalan faaliyetleri gerçekleştiremeden giriyor.

    Amerikan federal hükümetinin, son geçici bütçenin süresi 19 Ocak gecesi dolması ve Kongrenin yeni bir bütçeyi onaylayamaması sonucu kısmen kapanmasının üçüncü gününe gelindi.

    ABD Kongresi
    © AA/
    ABD'de federal hükümet resmi olarak kapandı
    Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisi'ni, hem de Beyaz Saray'ı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümetin milyonlarca çalışanı kriz sona erene kadar ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kaldı.

    Cumhuriyetçiler, bu sene yapılacak ara seçimlerde oylarını azaltmasından endişe duyduğu durumun bir an önce sona ermesi amacıyla Demokrat Kongre üyeleriyle müzakereleri hafta sonu boyunca sürdürdü. Buna karşın, tarafların federal hükümetin Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde kapanmasına yol açan en temel anlaşmazlığı hala çözemediği belirtiliyor.

    Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısına destek vermek için aileleri tarafından ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik belirsizliğin giderilmesini şart koşmuştu.

    Cumhuriyetçilerin DACA göçmenleri hakkında herhangi bir madde içermeyen bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesine rağmen Senato'da gerekli olan 60 'evet' oyuna ulaşamayarak reddedilmişti. Bu durum, hükümetin harcama yetkisinden mahrum kalarak hayati olmayan tüm hizmetlerini askıya almasına yol açmıştı.

    Euro - dolar
    © REUTERS/ Thomas White
    Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı
    YENİ OYLAMA TSİ 20.00'DE

    Bu arada ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi liderlerden Teksas Senatörü John Cornyn, pazar gecesi Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cornyn, federal hükümete yeniden harcama izni tanıyacak ve kamu kuruluşlarının açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısı için Washington saatiyle 12.00’de (TSİ 20.00) yapılacağını açıkladı.

    Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere defalarca kapanmasına yol açtı.

    2013'TE 24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

    Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi bu süre boyunca ücret alamadan çalışmıştı.

    Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

    'TRUMP'IN DAVOS HAYALİ SUYA DÜŞEBİLİR'

    Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı Davos'a katılacak
    Öte yandan ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle, Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu tarafından 23-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Davos Zirvesi'ne katılamayabileceği belirtildi. Kalabalık bir heyetle Davos'a çıkarma yapması beklenen Trump'ın, 18 yıl sonra Davos Zirvesi'ne katılacak ilk ABD Başkanı olarak zirvenin kapanış konuşmasını da yapması bekleniyor.

    Politico sitesinin ABD yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre ise bütçe kriziyle ilgili krizin aşılmaması Trump'ın Davos katılımı zora girebilir.  Bununla birlikte bazı kaynaklar, Davos'a bugün gitmesi beklenen Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in gezisinin de ertelenebileceğini savundu.

    Bir yetkili, "ABD'de hükümet kapalıyken üst düzey yetkililerin İsviçre'de olması pek iyi bir görüntü olmaz" dedi.

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    Etiketler:
    Demokratlar, DACA, Cumhuriyetçiler, Davos Zirvesi, ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu, Donald Trump, ABD
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