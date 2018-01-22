Türk Telekom, borçlarını yapılandıracak

Türk Telekom'un iştiraki Avea hazine payı ve bazı cezai konularda yapılandırmadan faydalanacak, 312.2 milyon lira ödeyecek.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türk Telekom, mobil telekom hizmeti veren iştiraki Avea'nın çeşitli davalara konu olan Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve çeşitli konulara ait konularda yapılandırma düzenlemesinden yaralanarak toplam 312.2 milyon lira ödeme yapacağını duyurdu.

Yapılacak ödeme nedeniyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tahmininde değişiklik olmadı.

Şirketin cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, aralık ayında yasalaşan düzenlemelere atıfta bulunularak, "Avea, incelenmiş ve davalara konu olan hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri, cezai şart ve bunların ferilerine yönelik konularda yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına karar vermiştir" denildi.

Şirket bu kapsamda 210.5 milyon lirası anapara, 101.7 milyon lirası faiz olmak üzere toplam 312.2 milyon lira ödeme yapacak.

Ödemenin ilk taksiti Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte, vade farkı eklenerek yapılacak.

Açıklamaya göre, şirket üçüncü çeyrek bilançosunda bu konuya ilişkin yaklaşık 120 milyon lira karşılık tutuyor. Geri kalan tutar için karşılığın yıl sonu bilançosunda ayrılması planlanıyor.

Türk Telekom, bu yıl için 6.3 milyar TL ile 6.4 milyar TL arasında konsolide FAVÖK öngörüyor.