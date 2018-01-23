Kredi taksitlerini tahsil edemeyen bankalar, Türk Telekom hisselerini alacak

Hürriyet'ten Erdal Sağlam'ın haberine göre , hükümet ile alacaklı bankaların anlaştığı ve yüzde 55 paya sahip Otaş’a karşı hukuki sürecin başlatılmasına karar verildiği öğrenildi.

Bankaların nihai amacının Otaş’ın iflasını isteyerek ya da anlaşarak sahibi olmak, bu yolla alacaklarını tahsil etmek olduğu görülüyor.

Bankaların verdikleri krediler karşılığında ellerinde rehin olarak Telekom hisseleri bulunuyor ama operasyonun rasyonel hale getirilip Telekom’a zarar verilmemesi için, kredi verilen şirket olan yüzde 55 paya sahip Otaş’a sahip olmak daha uygun yol olarak görüldü. Verilen bu karar doğrultusunda da adımlar geçen hafta atılmaya başladı.