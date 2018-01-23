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    SGK

    SGK hata yaptı, emeklilerin maaşları kesildi

    © AA/
    Ekonomi
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    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelinde 2011 yılında bir bilgisayar sistemi değişikliği sırasında yapılan hata gerekçe gösterilerek bazı vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yapıldı. Kesintinin hata giderilene kadar devam edeceği öğrenildi.

    SGK
    © AA/
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    Sözcü'nün haberine göre uygulamadan habersiz bankadan çektiği emekli aylığının azaldığını gören emekliler şaşkınlık yaşadı. Kesintinin eczane ve hastane katılım paylarından kaynaklandığını tahmin ediliyor. 

    Vefat eden eşinden kalan bin lira emekli aylığından geçen yıl önce kasım ayında, daha sonra da aralık ayında 200'er lira kesinti yapıldığını belirten bir emekli, kesintinin nedenini öğrenmek için telefonla aradığı SGK il müdürlüğünden aldığı cevabı paylaştı.

    'KESİLMEYE DEVAM EDECEK'

    SGK yetkililerinin maaşı kesilen bir emekliye yaptıkları açıklamada “SGK genelinde 2011 yılında bir bilgisayar sistemi değişikliği olmuştu. Yeni sisteme geçilirken maaş katsayıları yanlış girilmiş. O nedenle 2011 yılından bu yana size fazla ödeme yapılmış. Bu hata 2017'nin Ekim ayında fark edildi. Fazla ödeme, diğer emeklilerin de maaşından kesilmeye başlandı. Hata nedeniyle size bugüne kadar toplam 1.400 lira fazla ödeme yapılmış. Bu fazla ödeme sıfırlanıncaya kadar her ay emekli aylığınızda 200 ila 250 lira kesilmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.

    Bozuk para
    © AA/
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    HABER VERİLMEDİ

    Emeklilere, çalışanlarda olduğu gibi aylıklarına karşılık herhangi bir bordro verilmiyor. Bu nedenle birçok emekli gerçek maaşının ne olduğunu bilemiyor. SGK'nın aylıklardan kesinti yapmadan önce hatalı durumun düzeltileceğine ve kesinti miktarına dair emeklilere mektup, telefon ya da benzer bir yöntemle bilgi vermemesi, aylığını takip etmekte zaten zorlanan emeklilerde ciddi tepkilere neden oluyor. Eczane ve hastane katılım payı kesintileri nedeniyle hemen her ay hesaplarına farklı tutarda aylık yatan emekliler, hata kaynaklı kesintileri araştırma yapmadığı sürece anlayamıyor.

    SGK
    © AA/
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    SGK YETKİLİSİ: HATANIN YILLAR SONRA DA OLSA DÜZELTİLMESİ İYİ BİR ŞEY

    Bir SGK yetkilisi, maaş yanlışlıklarının SGK memurlarının bireysel hatalarıyla üç farklı kurumun bilgi işlem sisteminin birleştirilmesi aşamasındaki uyumsuzluklardan kaynaklandığını söyledi. Yaklaşık 11 milyon emekli dikkate alındığında maaş kesintisi yapılan emekli sayısının çok fazla olmadığını ifade eden yetkili, “Hatanın yıllar sonra olsa da düzeltilmesi güzel bir şey. Hak edilenin üzerinde fazladan yatan paralar geri alınıyor. Kimsenin hak ettiği gerçek aylığından bir kesinti yapılması söz konusu değil” dedi.

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    Etiketler:
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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