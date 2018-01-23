Dünya liderleri Davos'ta bir araya geliyor

© REUTERS/ Jonathan Ernst 18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı Davos'a katılacak

Davos Zirvesi, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.

Küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi konularda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin ele alınacağı 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanacak.

Bugün başlayıp 26 Ocak'a kadar devam edecek olan zirve için alınan yoğun güvenlik önlemlerinin yaklaşık 10 milyon dolara mal olduğu açıklandı.

Toplantıların açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump yapacak.

Davos Zirvesi'ne katılacak Başbakan Yardımcısı Şimşek, birçok oturuma konuşmacı olarak katılarak, dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Şimşek, 'Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı', 'Avrupa İçin Yeni Liderler', 'Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma', 'Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması' başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl 'Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul'a da üye olarak atandı. Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı söz konusu kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

Zirveye Şimşek'in yanında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.