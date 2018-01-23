Tüketici güveninde 5 aylık düşüş son buldu

Endeks kasım ayında art arda 5. kez düşüş yaşayarak, yılın en düşük seviyesi olan 65.1 seviyesine gerilemişti. Ocak ayındaki bu rakam aynı zamanda endekste 8 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.
MADDİ DURUM BEKLENTİSİ
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 7.3 artarak 91.1'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.
#AzÖnce TÜİK, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 23 Ocak 2018
Tüketici güven endeksi, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,1 artış gösterirken, aralıkta 65,1 olan endeks değeri bu ay 72,3 oldu. pic.twitter.com/B620U1XyJj
Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 9,7 artarak 87.5'ten 96.1'e ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.
İŞSİZ SAYISI
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 49.7 arttı. Aralıkta 17.5 olan endeks, ocak ayında 26.2'ye yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.
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