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    tüketici, alışveriş, market

    Tüketici güveninde 5 aylık düşüş son buldu

    © AA/
    Ekonomi
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    Art arda 5'inci düşüşünü kaydederek 65.1 seviyesine inen tüketici güven endeksi, yeni yılın ilk ayında yüzde 11.1'lik artışla 72.3 seviyesine çıktı.

    Poşet- Alışveriş
    © AA/
    Tüketici güven endeksi azaldı
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11.1 oranında arttı ve 72.3 değerini aldı.

    Endeks kasım ayında art arda 5. kez düşüş yaşayarak, yılın en düşük seviyesi olan 65.1 seviyesine gerilemişti. Ocak ayındaki bu rakam aynı zamanda endekste 8 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

    MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 7.3 artarak 91.1'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

    ​Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 9,7 artarak 87.5'ten 96.1'e ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

    İŞSİZ SAYISI

    İşsizlik
    © AA/
    İşsizlik rakamları açıklandı
    İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde 7.7 arttı ve ocakta 76 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

    Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 49.7 arttı. Aralıkta 17.5 olan endeks, ocak ayında 26.2'ye yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

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    Etiketler:
    TCMB, TÜİK, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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