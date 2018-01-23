Tüketici güveninde 5 aylık düşüş son buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11.1 oranında arttı ve 72.3 değerini aldı.

Endeks kasım ayında art arda 5. kez düşüş yaşayarak, yılın en düşük seviyesi olan 65.1 seviyesine gerilemişti. Ocak ayındaki bu rakam aynı zamanda endekste 8 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 7.3 artarak 91.1'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

#AzÖnce TÜİK, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.



Tüketici güven endeksi, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,1 artış gösterirken, aralıkta 65,1 olan endeks değeri bu ay 72,3 oldu. pic.twitter.com/B620U1XyJj — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 23 Ocak 2018

​Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 9,7 artarak 87.5'ten 96.1'e ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İŞSİZ SAYISI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde 7.7 arttı ve ocakta 76 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 49.7 arttı. Aralıkta 17.5 olan endeks, ocak ayında 26.2'ye yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.