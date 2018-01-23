Türk CEO'lar döviz kurundan 'aşırı endişeli'

Küresel ekonomideki iyimserliğe rağmen, iş dünyasında, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler artıyor. Dünya genelindeki CEO’lar jeopolitik belirsizlik (yüzde 40), siber tehditler (yüzde 40), terörizm (yüzde 41) ve temel becerilerin erişebilirliği (yüzde 38) konularında 'aşırı endişeli' olduklarını belirtiyor. Türkiye’deki CEO’ların 'aşırı endişeli' oldukları konuların başında ise jeopolitik belirsizlikler (yüzde 64), döviz kurunda dalgalanma (yüzde 67) ve terörizm (yüzde 67) başı çekiyor.
85 ülkeden 1.293 CEO’nun yer aldığı 21.Küresel #CEOarastirmasi 'na Türkiye’den 69 CEO katıldı. Araştırma bu yıl iş dünyasında güven, yetenekli iş gücü için rekabet ve teknolojinin etkisiyle hızla değişen ortamda büyüme gibi konulara odaklanıyor https://t.co/wNujvxOeqV #CEOSurvey pic.twitter.com/2dGdHUlLdR— PwC_Turkey (@PwC_Turkey) 23 Ocak 2018
PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“2017, küresel ekonominin 2011’den beri neredeyse en iyi performans gösterdiği yıl olarak görülüyor. ABD’ye ek olarak ekonomiyi destekleyici politikaların meyveleri Avrupa’da da belirgin şekilde toplanmaya başladı. Brezilya, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde de işler tekrar yoluna giriyor gibi.
'CEO'LARIN İYİMSERLİĞİ SÜRPRİZ DEĞİL'
PwC Küresel Başkanı Bob Moritz, “CEO’ların küresel ekonomiyle ilgili iyimserlikleri, ekonomik göstergelerin çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Küresel borsalarda gözlenen değer kazancı ve dünyanın önde gelen pazarlarının çoğunda GSYİH büyüme beklentileri karşısında, CEO’ların bu denli iyimser olması sürpriz değil” dedi.
Araştırmadan bazı sonuçlar şöyle:
- Küresel CEO’lar arasında 2018’de ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti yüzde 57 ile rekor seviyelere ulaşıyor. Türkiye’deki CEO’lar için bu oran yüzde 51.
- CEO’ların yüzde 42’si kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline “çok güveniyor.” Türkiye’deki CEO’lar yüzde 32’lik oran ile daha ihtiyatlı.
- 2018 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasaların başında gelen ABD, Çin’e karşı liderliğini pekiştiriyor.
- Çalışan sayısında artış planlanıyor, ancak liderler dijital becerilere erişim ile ilgili endişe duyuyorlar.
- CEO’ların üçte ikisi, başta mühendislik ve inşaat (yüzde 73), teknoloji (yüzde 71) ve iletişim (yüzde 77) sektörü olmak üzere teknolojideki gelişmeler sebebiyle işlerini kaybedecek çalışanların yeniden eğitilmesinden sorumlu olduklarını düşünüyor.
- Küresel ekonomideki iyimserliğe rağmen, iş dünyasında, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler artıyor. CEO’lar jeopolitik belirsizlik (yüzde 40), siber tehditler (yüzde 40), terörizm (yüzde 41) ve temel becerilerin erişebilirliği (yüzde 38) konularında “aşırı endişeli” olduklarını belirtiyor. Türkiye’deki CEO’ların en endişeli oldukları konuların başında ise jeopolitik belirsizlikler (yüzde 64), döviz kurunda dalgalanma (yüzde 67) ve terörizm (yüzde 67) geliyor.
- CEO’lar refah düzeyinin sadece milli gelir gibi finansal verilerle ölçülmemesi gerektiği konusunda hemfikirler.
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