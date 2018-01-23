Türk CEO'lar döviz kurundan 'aşırı endişeli'

Dünyanın en büyük bağımsız denetim ve yönetim danışmanlığı kuruluşlarından PriceWaterhouse- Coopers'ın (PwC) araştırmasına göre dünya genelinde CEO'lar en çok jeopolitik belirsizlik ve siber tehditlerden 'aşırı endişe' duyarken, Türk CEO'lar için risk, jeopolitik belirsizliğin yanında döviz kurundaki dalgalanma ve terörizm.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, PwC’nin bu yıl 'Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser' başlığıyla yayımladığı 21. Yıllık Küresel CEO Araştırması’na göre, CEO’ların 2018 için küresel büyüme beklentilerindeki iyimserlik, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. 85 ülkeden 1293 CEO’nun katılımı ile yapılan araştırmada, 2012 yılından bu yana sorulan küresel ekonomik büyümeye ilişkin soruya 'Artacak' cevabını verenler, geçen yılki yüzde 29’luk oranın iki katına çıkarak yüzde 57 oranına ulaştı. Türkiye’de ise ilgili oran geçen yılın 4 katına çıkarak yüzde 12’den yüzde 51 seviyesine yükseldi.

Küresel ekonomideki iyimserliğe rağmen, iş dünyasında, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler artıyor. Dünya genelindeki CEO’lar jeopolitik belirsizlik (yüzde 40), siber tehditler (yüzde 40), terörizm (yüzde 41) ve temel becerilerin erişebilirliği (yüzde 38) konularında 'aşırı endişeli' olduklarını belirtiyor. Türkiye’deki CEO’ların 'aşırı endişeli' oldukları konuların başında ise jeopolitik belirsizlikler (yüzde 64), döviz kurunda dalgalanma (yüzde 67) ve terörizm (yüzde 67) başı çekiyor.

85 ülkeden 1.293 CEO’nun yer aldığı 21.Küresel #CEOarastirmasi 'na Türkiye’den 69 CEO katıldı. Araştırma bu yıl iş dünyasında güven, yetenekli iş gücü için rekabet ve teknolojinin etkisiyle hızla değişen ortamda büyüme gibi konulara odaklanıyor https://t.co/wNujvxOeqV #CEOSurvey pic.twitter.com/2dGdHUlLdR — PwC_Turkey (@PwC_Turkey) 23 Ocak 2018

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PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“2017, küresel ekonominin 2011’den beri neredeyse en iyi performans gösterdiği yıl olarak görülüyor. ABD’ye ek olarak ekonomiyi destekleyici politikaların meyveleri Avrupa’da da belirgin şekilde toplanmaya başladı. Brezilya, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde de işler tekrar yoluna giriyor gibi.

Bu küresel bazda tekrar bir yeni denge oluşacağının işareti. Türk CEO’lar da oldukça iyimser olmakla birlikte bu kez ihtiyatı elden bırakmaya niyetleri yok. Son dönemde dünyada ve Türkiye’de oluşan büyüme trendi, iyimserliği artırmasına rağmen, Türk CEO’lar şirketlerinin gelir artışına yönelik beklentilerini kısa vadeli güçlüklerin son derece bilincinde olarak kurmuş durumdalar. Bu olumlu beklentilerin ihtiyatlı bir yaklaşımla yoğurularak gerçeğe dönüştürülmesi gerekli. İlerleyen günlerde Türk ekonomisine yön veren CEO’ların görüşlerinin yer aldığı kıyaslamalı yorumları da ayrıca paylaşacağız.”

'CEO'LARIN İYİMSERLİĞİ SÜRPRİZ DEĞİL'

PwC Küresel Başkanı Bob Moritz, “CEO’ların küresel ekonomiyle ilgili iyimserlikleri, ekonomik göstergelerin çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Küresel borsalarda gözlenen değer kazancı ve dünyanın önde gelen pazarlarının çoğunda GSYİH büyüme beklentileri karşısında, CEO’ların bu denli iyimser olması sürpriz değil” dedi.

Araştırmadan bazı sonuçlar şöyle: