Davos'u açan Hindistan Başbakanı Modi'den Trump'a Gandhi'li gönderme

© REUTERS/ Denis Balibouse Dünya liderleri Davos'ta bir araya geliyor

İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını, zirveye 21 yıl sonra katılan ilk Hindistan Başbakanı olan Narendra Modi yaptı. Son dönemde güçlenen ticari korumacılık ve serbest ticareti zorlaştıran uygulamaları eleştiren Modi, bugün ithal çamaşır makinesi ve güneş panellerine gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump’ı isim vermeden hedef tahtasına oturttu.

Foruma katılan 70'ten fazla ülkenin lideri, üst düzey yöneticisi ve bankerlerine hitap eden Modi 3 küresel tehditten bahsetti: İklim değişikliği, terör ve korumacılık. 'Küreselleşmenin parıltısını yitirmeye başladığını, yeni gümrük vergileri ve ticari engellemeler sonucu ikili ve ticaret müzakerelerinin durma noktasına geldiğini' vurgulayan Modi "Korumacı güçler küreselleşmeye karşı başkaldırıyor. Küreselleşmeye karşı bu endişe verici durumun çözümü tecrit değil" uyarısı yaptı.

Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'den alınıtı yapan Modi "Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda" dedi.

'TRUMP'IN TTP VE NAFTA'YI MÜZAKERE KARARININ ARDINDAN EN CİDDİ TİCARİ ADIM'

18 yıl sonra Davos'a katılacak ilk ABD Başkanı olan Trump 'Önce Amerika' adını verdiği ticaret politikası ile uyumlu olarak bugün yerel üreticileri yabancı rekabetten koruma amacıyla ülkesine ithal edilen güneş paneli ve çamaşır makinelerine gümrük vergileri getirmişti.

Karara göre ilk yıl ithal edilen 1.2 milyon çamaşır makinesine yüzde 20'lik gümrük vergisi uygulanacak, bu sayının üzerindeki ithal makinelere vergi ise yüzde 50 oranında olacak.

© REUTERS/ Jonathan Ernst 18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı Davos'a katılacak

Güneş panelleri için ise ilk yıl yüzde 30 oranındaki gümrük vergisi 4. yıl itibarıyla yüzde 15'e çekilecek.

ABD'li yetkililer son gelişmenin Trump'ın ABD'yi Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan (TPP) geri çekme ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etme kararından sonraki en ciddi ticari adımı olduğunun altını çizdi.

Öte yandan gümrük vergilerinden en çok etkilendiği belirtilen ülkeler olan Güney Kore ile Çin'den de tepki var.

ÇİN VE GÜNEY KORE MEMNUN DEĞİL

ABD'nin en büyük ticaret ortağı ve dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi olan Çin, bu adımın küresel ticaret ortamına zarar vereceğini belirtti. Hükümet sözcüsü Wang Hajun, Pekin'in bu konudaki 'memnuniyetsizliğini' ifade ettiğini belirterek 'Diğer Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeleriyle birlikte Çin kendi meşru çıkarlarını kararlılıkla savunacaktır" dedi.

Güney Kore ise gümrük vergisi kararını 'aşırı' ve 'üzüntü verici' olarak niteledi ve bu konuda WTO'ya şikayette bulunabileceğini belirtti. Güney Koreli Samsung ve LG firmaları çamaşır rmakinesi sektöründe Whirlpool ile rekabet halinde.