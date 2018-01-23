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    Dünya Ekonomik Forumu raporu: Türkiye'de gelir eşitsizliği yüksek

    © AA/ Arşiv
    Ekonomi
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    Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 'Kapsayıcı Büyüme Endeksi Raporu'nda, Türkiye 77 ülke arasında 16'ncı sırada yer aldı. Raporda, Türkiye'de güçlü büyümeye rağmen gelir ve servet eşitsizliğinin hâlâ yüksek olduğu belirtildi.

    Türk Lirası
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Gelir dağılımında eşitsizlik arttı
    Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), yayınladığı Kapsayıcı Büyüme Endeksi (IDI) Raporu'nda, Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi not alırken, 'güçlü büyümeye rağmen gelir ve servet eşitsizliğinin hala yüksek olduğu' vurgulandı.

    Gelişmekte olan ülkeler Kapsayıcı Büyüme Endeksi'nde 77 ülke arasından 16'ncı sırada yer alan Türkiye için raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

    • Ekonomisi kişi başı gelir bakımından güçlü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu ülkenin büyüme rakamlarını, dün açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2017 için yüzde 2.5'ten yüzde 5.1'e ve 2018 için yüzde 3.3'ten 3.5'e yükseltti.
    • Mutlak yoksulluk oranı düşük ve tüm bu gelişmeler Türkiye'yi ilk beşte birlik gelişmekte olan ekonomiler grubuna sokuyor.

    'SERVET EŞİTSİZLİĞİ HÂLÂ ÇOK YÜKSEK'

    • Fakat daha geniş bir açıdan bakıldığında sorunlar görünmeye başlıyor. İstihdam yüzde 45'e düştü; bu da Türkiyeyi 'en kötü beşte bir'lik gruba sokuyor. Daha da önemlisi yaşam beklentisi 2011-2015 döneminde iki yıl azaldı. Ayrıca gelir ve servet eşitsizliği şaşırtıcı biçimde hâlâ çok yüksek.

    Zenginlik yoksulluk gelir uçurumu
    © Fotoğraf: Pixabay
    Oxfam: 2043 kişi milyarder, 3.7 milyar kişi yoksul
    Öte yandan BRICS ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) IDI performansları bu yıl çeşitlilik gösterdi.

    WEF'in raporuna göre Rusya 19. sırada yer alırken, Çin 26, Brezilya 37, Hindistan 62 ve Güney Afrika 69. sırada yer aldı. Çin kişi başı GSYH'si 2012'den bu yana en hızlı artan (yüzde 6.8) gelişmekte olan ekonomi olduğu halde kapsayıcılık anlamında ülkenin notu düşük.

    16. sırada yer alan Türkiye, 24. sırada yer alan Meksika, 36. sırada yer alan Endonezya ve 28. sırada yer alan Filipinler ise kuşaklararası eşitlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli en yüksek olan, ancak gelir ve servet eşitsizliği gibi kapsayıcılık göstergelerinde ilerleme eksikliği olan ekonomiler arasında yer aldı.

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    Etiketler:
    WEF, BRICS, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye
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