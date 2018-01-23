Elon Musk, şirketini 11 kat büyütmeden maaş almayacak

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın, şirketin performansı hedefe ulaşıncaya dek maaş, ikramiye ya da tazminat almayacağı açıklandı. Tesla'nın hedefi, 59,1 milyar dolar seviyesindeki piyasa değerini 650 milyar dolara taşımak.

© REUTERS/ MIKE BROWN Elon Musk'ın roketi Amerikalıları korkuttu

Dünya gazetesinin aktardığına göre, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın, şirketin performansı hedefe ulaşıncaya dek herhangi bir maaş, ikramiye ya da tazminat almayacağı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Musk'ın şirket ve hissedarlar hedeflenen rakamlara ulaştığı zaman maaş ve tazminat almaya başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Musk'a yapılacak ödeme, Tesla'nın piyasa değerine ve operasyonlardaki başarısına bağlı olacak.

Tesla, kısa vadede şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını, ikinci aşamada ise bu rakamın 150 milyar doları bulmasını hedefliyor.

Şirket, hedefin Tesla'nın piyasa değerinin 650 milyar dolara ulaşması olduğunu belirtti. Tesla'nın aynı zamanda faiz vergi ve amortisman öncesi kâr hedeflerini de yakalaması gerekiyor.

Palo Alto merkezli otomotiv devinin mevcut piyasa değeri 59,1 milyar dolar.