Kayıt
07:31 24 Ocak 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Bitcoin

    Yatırım devinden Bitcoin uyarısı: Lale çılgınlığını geçti

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Goldman Sachs'in yatırım yönetim birimi tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü belirtildi.

    Raporda, Bitcoin'in fiyatındaki hızlı artışın, 1997-2001 yıllarında ABD'de görülen "internet balonu" ve 1634-1637 yıllarında Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" adlı balon dönemleri geride bıraktığına dikkat çekildi.

    Nobelli ekonomist Robert Shiller
    © AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI
    Nobelli ekonomistten Bitcoin yorumu: Her an tamamen çökebilir
    İŞLEMLER 10 GÜN SÜRÜYOR

    Dijital para biriminin kavram olarak kullanıcılara kolaylık ve şeffaflık sağlaması gerektiğine değinilen raporda, Bitcoin'in bunun tam tersi olduğu ve bu sanal para biriminin işlemlerinin kullanıcılar için genelde 10 gün sürdüğü vurgulandı.

    Raporda, ABD'de sanal para bozduran ve çeviren internet şirketlerinin Bitcoin fiyatları arasında yüzde 31 gibi yüksek fiyat farkı görüldüğüne işaret edilerek, aynı zamanda Bitcoin'in işlem maliyetlerinin de çok yükseldiği belirtildi.

    DEĞERİNİ KORUMASI BEKLENMİYOR

    Kripto paraların şu anki değerlerini uzun dönemde korumasının beklenmediğine dikkat çekilen raporda, Bitcoin'de çöküş yaşanması durumunda bunun küresel ekonomiye veya finansal piyasalara etkisinin olmayacağı belirtildi. Raporda, sanal paraların toplam piyasa değerinin küresel ekonomi içindeki payının yüzde 0,8 olduğu bilgisine yer verildi.

    Bitcoin- Dolar
    © Sputnik/
    Bitcoin 10 bin doların altına düştü
    Bitcoin'in değeri 17 Aralık 2017'de 19 bin 900 dolara kadar tırmandıktan sonra 16 Ocak'ta 10 bin doların altına gerileyerek bir ayda yüzde 50 kayıp göstermişti.

    ABD'de "internet balonu" veya "dot-com balonu" olarak bilinen dönemde Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin puanı 1995-2000 yıllarında 5 katına yükselmiş, 2001'de teknoloji şirketlerinin hisseleri sert düşmüş ve ülkedeki internet firmalarının yarısına yakını iflas etmişti.

    Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" döneminde ise lale soğanlarının fiyatları 1634'te artmaya başlamış, 1637 başında ise bir lale soğanının fiyatı Hollanda'da ortalama bir konutun fiyatının 5 katına kadar çıkmıştı. Şubat 1637'de lale soğanlarının fiyatları sert düşerek üreticiler ve vadeli sözleşmelere sahip olan yatırımcıları büyük zarara uğratmıştı.

    Etiketler:
    Goldman Sachs, Bitcoin, Hollanda, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın en görkemli bina aydınlatmaları
    Dünyanın en görkemli bina aydınlatmaları
    Karikatür
    Gallup anketi: ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam