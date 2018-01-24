Yatırım devinden Bitcoin uyarısı: Lale çılgınlığını geçti

Goldman Sachs'in yatırım yönetim birimi tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü belirtildi.

Raporda, Bitcoin'in fiyatındaki hızlı artışın, 1997-2001 yıllarında ABD'de görülen "internet balonu" ve 1634-1637 yıllarında Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" adlı balon dönemleri geride bıraktığına dikkat çekildi.

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI Nobelli ekonomistten Bitcoin yorumu: Her an tamamen çökebilir

Dijital para biriminin kavram olarak kullanıcılara kolaylık ve şeffaflık sağlaması gerektiğine değinilen raporda, Bitcoin'in bunun tam tersi olduğu ve bu sanal para biriminin işlemlerinin kullanıcılar için genelde 10 gün sürdüğü vurgulandı.

Raporda, ABD'de sanal para bozduran ve çeviren internet şirketlerinin Bitcoin fiyatları arasında yüzde 31 gibi yüksek fiyat farkı görüldüğüne işaret edilerek, aynı zamanda Bitcoin'in işlem maliyetlerinin de çok yükseldiği belirtildi.

DEĞERİNİ KORUMASI BEKLENMİYOR

Kripto paraların şu anki değerlerini uzun dönemde korumasının beklenmediğine dikkat çekilen raporda, Bitcoin'de çöküş yaşanması durumunda bunun küresel ekonomiye veya finansal piyasalara etkisinin olmayacağı belirtildi. Raporda, sanal paraların toplam piyasa değerinin küresel ekonomi içindeki payının yüzde 0,8 olduğu bilgisine yer verildi.

Bitcoin'in değeri 17 Aralık 2017'de 19 bin 900 dolara kadar tırmandıktan sonra 16 Ocak'ta 10 bin doların altına gerileyerek bir ayda yüzde 50 kayıp göstermişti.

ABD'de "internet balonu" veya "dot-com balonu" olarak bilinen dönemde Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin puanı 1995-2000 yıllarında 5 katına yükselmiş, 2001'de teknoloji şirketlerinin hisseleri sert düşmüş ve ülkedeki internet firmalarının yarısına yakını iflas etmişti.

Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" döneminde ise lale soğanlarının fiyatları 1634'te artmaya başlamış, 1637 başında ise bir lale soğanının fiyatı Hollanda'da ortalama bir konutun fiyatının 5 katına kadar çıkmıştı. Şubat 1637'de lale soğanlarının fiyatları sert düşerek üreticiler ve vadeli sözleşmelere sahip olan yatırımcıları büyük zarara uğratmıştı.