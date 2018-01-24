Kayıt
19:24 24 Ocak 2018
Ankara-5°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Ferit Şahenk

    NTV Spor satılıyor

    © AA/
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    1 0 0

    NTV Spor kanalının Discovery Communications'a satışı için anlaşmaya varıldığı ve iki tarafın avukatlarının imza için hazır bulunduğu ifade edildi.

    Futbol
    © Sputnik/ Alexey Filippov
    Ferit Şahenk açıkladı: NTV Spor kapanacak mı?
    Yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'in olduğu Doğuş Yayın Grubu'nun bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’ın satışı için Discovery Communications ile anlaşmaya varıldı.

    Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe ve Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı ve son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunduğu öğrenildi.

    Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamış ve İngiltere Premier Ligi, La Liga, NBA ve Formula 1 yayınları ile adını duyurmuştu.

    2010 yılı itibarıyla Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlayan NTV Spor bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşmıştı.

    Bir süredir satılması gündemde olan ve genel yayın yönetmenliğini Fuat Akdağ'ın yaptığı NTV Spor'dan, başta sunucu Güntekin Onay olmak üzere editöryel ekibinden de pek çok çalışan 2017-18 sezonunda beIN Sports kanalına transfer olmuştu.

    Garanti Bankası
    © Fotoğraf: Garanti Bankası fotogaleri
    Doğuş Grubu, Garanti Bankası'ndaki hisselerini satıyor
    NTV Spor'u aldığı belirtilen Discovery Communications ile Doğuş Yayın Grubu arasında 2 yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

    Discovery Communications'ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi pek çok konsept kanal bulunuyor.

    NTV Spor'un bundan sonraki yayın hayatıyla ilgili nasıl bir tasarrufa gidileceği henüz belli olmadı.

    İlgili konular:

    Doğuş Grubu’ndan satış iddialarına yanıt
    Doğuş Medya Grubu'nun Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama
    'Doğuş Yayın Grubu, Katarlı beIN grubuna satılıyor' iddiası
    Etiketler:
    Discovery Communications, NTV Spor, Doğuş Grubu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    TİKA, Sevakin Adası'nda çalışmalara başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nda çalışmalar başladı
    Karikatür
    Gallup anketi: ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam