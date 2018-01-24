Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0.18 azalışla 3.7675'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0.12 artışla 3.7720 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.4 yükselişle 4.6500, sterlin/TL de yüzde 0.4 artışla 5.2970'ten işlem görüyor.