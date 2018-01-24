Dijital para çeşidi 1486'ya yükseldi

Son günlerde farklı ülkelerden gelen 'düzenleme' ve 'kısıtlama' haberlerinin ardından büyük ölçüde gerileyen işlem hacmi yeniden 500 milyar doların üzerine çıkarken, dijital para birimlerinin sayısındaki artış da sürüyor.
Bitcoin düne göre yüzde 2.49 artarak 10 bin 787 dolardan işlem gördü. Bitcoin, piyasanın yüzde 34.6'sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26 milyar 897 milyon dolar olarak hesaplandı.
Piyasadaki en büyük dört dijital para birimlerindeki değişimler ise şöyle:
- Ethereum yüzde 1.99
- Ripple yüzde 5.36,
- Bitcoin Cash yüzde 1.86
- Cardano yüzde 0.78 arttı.
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