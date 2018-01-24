Ağbal: Afrin operasyonu ekonomiyi olumlu etkileyecek

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, Afrin'e yönelik operasyonuna yönelik olarak şunları söyledi:

"Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor.2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor."

​Ağbal, sözlerinin devamında özetle şunları söyledi:

2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz.

(Yasal şans oyunları) İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı.

Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makine teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık.

Asgari ücret, hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, operasyonla ilgili olarak 2 gün önce yaptığı açıklamada "Yatırımcı rahat olsun, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon" demişti. Şimşek bugün katıldığı Davos Zirvesi'nde de yatırımcıların kendisine Afrin operasyonuna dair soru sormadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Tüm dünyanın gündeminde ilk sırada yer alan operasyonu hamdolsun başarıyla yürütürken, ekonomiye en küçük olumsuz yansıması olmayacak" demişti.