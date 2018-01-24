Kayıt
19:23 24 Ocak 2018
Ankara-5°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Poker

    TÜROB: Kumarhane açılmadığı sürece Çin'den turist çekemeyiz

    Sputnik
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Geçen yıl 32 milyona ulaşan turist sayısına rağmen, gelirlerde 14 milyar dolarlık kayıp yaşayan turizm sektörü alternatif pazarlara yönelirken, 1 milyon Çinli turist hedefi kumarhane (casino) engeline takıldı.

    Çinli çocuklar
    © Sputnik/ Vladimir Vyatkin
    Bu yaz 30 milyon Çinli yurt dışına çıkacak
    Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, 261 milyar dolarla dünyanın en çok para harcayan turisti olan Çinliler, başta Turizm Bakanlığı olmak üzere sektördeki pek çok kesimin radarına girdi. Ancak sektör temsilcileri, Çinli turistleri çekebilmek için Türkiye'nin kumarhane açmasının şart olduğu ifade ediyor.

    Sektörün 2017 değerlendirmesi ile 2018 hedeflerini açıklamak üzere bir araya gelen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetimi, 2018'i Türkiye yılı ilan eden ve yüksek turizm harcamaları ile dikkat çeken Çinli turisti getirmenin çok da kolay olmadığına dikkat çekti.

    'YASSIADA'YA KUMARHANE YAPIN DEDİK'

    Rusya- turist- Antalya
    Sputnik
    Turizmde sürprizi Çinliler yaptı: Yüzde 119 artış
    Öncelikle THY'nin ve Çinli havayolu şirketlerinin direk uçuş konusunda adım atması ve yeni hatlar açılması gerektiğini kaydeden TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "THY tüm potansiyelini kullansa 300 bin kişi getirebiliyor. Çinliler'in kumar merakı var. Kumarhane açılmadığı sürece Çin'den paralı turisti çekmeyiz. Bir dönem, Yassıada'ya kumarhane yapın dedik. Oraya pasaportla giriş olmalıydı. Amaç o zaman Türk müşteriyi sokmamaktı. Bir takım altyapı hazırlıkları gerekiyor Çinli turisti getirmek için" diye konuştu.

    Bayındır, Avrupalı operatörlerin Türkiye'ye dönmek istediklerini ve uygun oda fiyatları nedeniyle Türkiye'de iyi para kazandıklarını kaydetti. Fiyatları ise eski seviyelere getirebilmek için kruvaziyer ve kongre turizminin yeniden başlaması gerektiğini belirten Bayındır, şöyle devam etti:

    'İŞLER DÜZELDİ İMAJI KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI'

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
    © Fotoğraf: chp.org.tr
    CHP'li Gürer: Çinliler beş yılda 200 fabrika kuracaktı, ne oldu?
    "Bu şartlar altında İstanbul en erken 2021 yılında uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapabilir. İşler düzeldi imajı konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Ortalama oda fiyatları 2011 yılında 152 euro ilken 2016'da 88 euro'ya düşmüştü. 2017 yılında ise 66.8 euro'ya indi."

    Bu yıl fiyatlarda yüzde 15-20'lik artış beklediklerini anlatan Bayındır, yatırımların geri dönüşlerinin 5 yıldan 30 yıla çıktığını anlattı. Bayındır yeni yapılan bir otelin 2014'te 65 bin TL olan yatak maliyetinin geçen yıl 91 bin TL'ye çıktığını belirtti.

    'HİNDİSTAN'IN YÜKSEK HARCAMA POTANSİYELİ VAR'

    TÜROB Başkan Yardımcısı ve Hilton Üst Sınıf ve Lüks Oteller Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Türkiye'nin turizm konusunda beslendiği pazarların değiştiğini, Ortadoğu ve bazı Asya ülkelerinin ön plana çıktığını kaydetti.

    Bu dönemde Çin'den önce alternatif olarak Hindistan'a yoğunlaşılması gerektiğini kaydeden Zerunyan, "Ocak ayında Hintli gruplar ağırladık burada. Grup olarak seyahat ediyorlar. Büyük şirketlerin şubeleri pazarlama ve satışçılarının olduğu gezileri oluyor. Hindistan'ın da yüksek harcama potansiyeli var" diye konuştu.

    İlgili konular:

    ATOR: Rus turistler, Türk turizm tarihinin rekorunu kırdı
    Eski Turizm Bakanı Yücel: Turist gelmez, getirilir
    Etiketler:
    turizm, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Timur Bayındır, Yassıada, Hindistan, Çin, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    TİKA, Sevakin Adası'nda çalışmalara başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası'nda çalışmalar başladı
    Karikatür
    Gallup anketi: ABD’nin liderliğine duyulan takdir azaldı
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam