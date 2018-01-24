TÜROB: Kumarhane açılmadığı sürece Çin'den turist çekemeyiz

Geçen yıl 32 milyona ulaşan turist sayısına rağmen, gelirlerde 14 milyar dolarlık kayıp yaşayan turizm sektörü alternatif pazarlara yönelirken, 1 milyon Çinli turist hedefi kumarhane (casino) engeline takıldı.

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin Bu yaz 30 milyon Çinli yurt dışına çıkacak

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, 261 milyar dolarla dünyanın en çok para harcayan turisti olan Çinliler, başta Turizm Bakanlığı olmak üzere sektördeki pek çok kesimin radarına girdi. Ancak sektör temsilcileri, Çinli turistleri çekebilmek için Türkiye'nin kumarhane açmasının şart olduğu ifade ediyor.

Sektörün 2017 değerlendirmesi ile 2018 hedeflerini açıklamak üzere bir araya gelen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetimi, 2018'i Türkiye yılı ilan eden ve yüksek turizm harcamaları ile dikkat çeken Çinli turisti getirmenin çok da kolay olmadığına dikkat çekti.

'YASSIADA'YA KUMARHANE YAPIN DEDİK'

Öncelikle THY'nin ve Çinli havayolu şirketlerinin direk uçuş konusunda adım atması ve yeni hatlar açılması gerektiğini kaydeden TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "THY tüm potansiyelini kullansa 300 bin kişi getirebiliyor. Çinliler'in kumar merakı var. Kumarhane açılmadığı sürece Çin'den paralı turisti çekmeyiz. Bir dönem, Yassıada'ya kumarhane yapın dedik. Oraya pasaportla giriş olmalıydı. Amaç o zaman Türk müşteriyi sokmamaktı. Bir takım altyapı hazırlıkları gerekiyor Çinli turisti getirmek için" diye konuştu.

Bayındır, Avrupalı operatörlerin Türkiye'ye dönmek istediklerini ve uygun oda fiyatları nedeniyle Türkiye'de iyi para kazandıklarını kaydetti. Fiyatları ise eski seviyelere getirebilmek için kruvaziyer ve kongre turizminin yeniden başlaması gerektiğini belirten Bayındır, şöyle devam etti:

'İŞLER DÜZELDİ İMAJI KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI'

"Bu şartlar altında İstanbul en erken 2021 yılında uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapabilir. İşler düzeldi imajı konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Ortalama oda fiyatları 2011 yılında 152 euro ilken 2016'da 88 euro'ya düşmüştü. 2017 yılında ise 66.8 euro'ya indi."

Bu yıl fiyatlarda yüzde 15-20'lik artış beklediklerini anlatan Bayındır, yatırımların geri dönüşlerinin 5 yıldan 30 yıla çıktığını anlattı. Bayındır yeni yapılan bir otelin 2014'te 65 bin TL olan yatak maliyetinin geçen yıl 91 bin TL'ye çıktığını belirtti.

'HİNDİSTAN'IN YÜKSEK HARCAMA POTANSİYELİ VAR'

TÜROB Başkan Yardımcısı ve Hilton Üst Sınıf ve Lüks Oteller Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Türkiye'nin turizm konusunda beslendiği pazarların değiştiğini, Ortadoğu ve bazı Asya ülkelerinin ön plana çıktığını kaydetti.

Bu dönemde Çin'den önce alternatif olarak Hindistan'a yoğunlaşılması gerektiğini kaydeden Zerunyan, "Ocak ayında Hintli gruplar ağırladık burada. Grup olarak seyahat ediyorlar. Büyük şirketlerin şubeleri pazarlama ve satışçılarının olduğu gezileri oluyor. Hindistan'ın da yüksek harcama potansiyeli var" diye konuştu.