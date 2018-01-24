TÜROB: Kumarhane açılmadığı sürece Çin'den turist çekemeyiz

Sektörün 2017 değerlendirmesi ile 2018 hedeflerini açıklamak üzere bir araya gelen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetimi, 2018'i Türkiye yılı ilan eden ve yüksek turizm harcamaları ile dikkat çeken Çinli turisti getirmenin çok da kolay olmadığına dikkat çekti.
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Bayındır, Avrupalı operatörlerin Türkiye'ye dönmek istediklerini ve uygun oda fiyatları nedeniyle Türkiye'de iyi para kazandıklarını kaydetti. Fiyatları ise eski seviyelere getirebilmek için kruvaziyer ve kongre turizminin yeniden başlaması gerektiğini belirten Bayındır, şöyle devam etti:
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Bu yıl fiyatlarda yüzde 15-20'lik artış beklediklerini anlatan Bayındır, yatırımların geri dönüşlerinin 5 yıldan 30 yıla çıktığını anlattı. Bayındır yeni yapılan bir otelin 2014'te 65 bin TL olan yatak maliyetinin geçen yıl 91 bin TL'ye çıktığını belirtti.
'HİNDİSTAN'IN YÜKSEK HARCAMA POTANSİYELİ VAR'
TÜROB Başkan Yardımcısı ve Hilton Üst Sınıf ve Lüks Oteller Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Türkiye'nin turizm konusunda beslendiği pazarların değiştiğini, Ortadoğu ve bazı Asya ülkelerinin ön plana çıktığını kaydetti.
Bu dönemde Çin'den önce alternatif olarak Hindistan'a yoğunlaşılması gerektiğini kaydeden Zerunyan, "Ocak ayında Hintli gruplar ağırladık burada. Grup olarak seyahat ediyorlar. Büyük şirketlerin şubeleri pazarlama ve satışçılarının olduğu gezileri oluyor. Hindistan'ın da yüksek harcama potansiyeli var" diye konuştu.
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