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    Ordu Arap turist

    Arap turistler Ordu'dan ev alıyor

    © Fotoğraf: DHA
    Ekonomi
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    Körfez ülkelerinden son yıllarda Ordu'yu ziyaret eden Arap turistlerin sayısında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapıldı. Kentten mülk alanların çoğunluğunun Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.

    Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda akın eden Arap turistler, Ordu'ya da rağbet gösteriyor. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelip 4 yıldır yoğun olarak Ordu'yu ziyaret eden Arap turistlerden bazılar, kentte konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor.

    Arap turist
    © REUTERS/
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    Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nı ziyaret ettiği belirtildi.

    Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı kaydedildi. Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapılırken, bunlardan 39'unu Suudi Arabistan vatandaşları oluşturdu.

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    Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, kenti ziyaret eden Arap turistlerin mülk satın aldığını, Fatsa ile Ünye ilçelerinde toplu konut yapılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

    "Kentimize Körfez ülkelerinden gelen turistlerin birçoğu Boztepe, Aybastı Perşembe Yaylası, bir kısmı Çambaşı Yaylası, diğer kısmı ise Ünye ve Fatsa, şelalelerinin olduğu yerleri tercih ediyor. Bu turistlerin Doğu Karadeniz'i tercih etme nedeni var. En önemlisi yeşil doğası ve su kaynaklarının bölgede bol olması. Bundan dolayı özellikle birkaç yıldır Doğu Karadeniz'e ciddi bir Arap akını var diyebiliriz. Bunlardan en önemli kent Trabzon. Özellikle Uzungöl'ün Araplarda başka bir yeri var. Önceden turizm adına ciddi kazançlar elde edilebiliyordu, şu anda ise yavaş yavaş gelen kişiler emlak, yer, konut gibi bazı gayrimenkul edinmeye başladılar. Özellikle Ünye ve Fatsa'da, doğanın ve yeşilin iç içe olduğu yerlerde toplu konut yapmaya başladılar."

    Etiketler:
    Arap, Turist, Suudi Arabistan, Ordu
    Topluluk kurallarıTartışma
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