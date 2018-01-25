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    Sanayi siteleri

    Cazibe Merkezleri Programı'nın detayları belli oldu

    © AA/
    Ekonomi
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    Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımlara verilecek desteklere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
    © AA/ Samuel Corum
    Cazibe Merkezleri'nin başına Fikri Işık getirildi
    Az gelişmiş olarak değerlendirilen bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslara dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi ile çağrı ve veri merkezi yatırım desteklerini kapsıyor.

    Desteklenmesine karar verilen yatırımlar, komite tarafından uygun bulunması halinde, enerji desteği ile 6. bölge imkanlarından yararlanacak.

    Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için;

     

    • Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,
    • Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,
    • Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde de 5 milyon Türk Lirası tutarında asgari sabit yatırım şartı aranacak.

     

    Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5000 metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekecek.

    Van Gölü
    © Wikipedia/
    Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van 'cazibe merkezi' olacak
    ENERJİ DESTEĞİ: 10 MİLYON LİRAYA KADAR BAKANLIKTAN

    Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, sabit yatırım tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere aylık elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar bakanlık bütçesinden karşılanacak.

    Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılacak.

    Cazibe Merkezi kapsamındaki iller şöyle:

     

    1. Adıyaman
    2. Ağrı
    3. Ardahan
    4. Batman
    5. Bayburt
    6. Bingöl
    7. Bitlis
    8. Diyarbakır
    9. Elazığ
    10. Erzincan
    11. Erzurum
    12. Gümüşhane
    13. Hakkari
    14. Iğdır
    15. Kars
    16. Malatya
    17. Mardin
    18. Muş
    19. Siirt
    20. Şanlıurfa
    21. Şırnak
    22. Tunceli
    23. Van

     

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    Etiketler:
    Cazibe Merkezleri Programı, Resmi Gazete, Türkiye
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