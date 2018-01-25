Cazibe Merkezleri Programı'nın detayları belli oldu

© AA/ Samuel Corum Cazibe Merkezleri'nin başına Fikri Işık getirildi

Az gelişmiş olarak değerlendirilen bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslara dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi ile çağrı ve veri merkezi yatırım desteklerini kapsıyor.

Desteklenmesine karar verilen yatırımlar, komite tarafından uygun bulunması halinde, enerji desteği ile 6. bölge imkanlarından yararlanacak.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için;

Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,

Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,

Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde de 5 milyon Türk Lirası tutarında asgari sabit yatırım şartı aranacak.

Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5000 metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekecek.

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, sabit yatırım tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere aylık elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılacak.

Cazibe Merkezi kapsamındaki iller şöyle: