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    Rusya- Türkiye- turist

    Alman turistler Türkiye'ye geri dönüyor

    Sputnik
    Ekonomi
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    Alman Turizm Endüstrisi Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ön rezervasyonlarında yüzde 70 civarı artış olduğunu ve Türkiye pazarının Almanlar için 'geri döndüğünü' söyledi.

    Ortaköy - İstanbul boğazı - turist - selfi
    © REUTERS/ Murad Sezer
    'Rezervasyonlar, Türkiye'ye gelecek Alman turist sayısında güçlü büyümeye işaret ediyor'
    Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) değerlendirme toplantısında konuşan Frenzel, "Rezervasyonlar Almanya'da çok büyük artış gösteriyor. TUI'nin açıkladığı rakamlara göre, Alman turistlerin ön rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 70 civarı artış var. BTW yöneticisi olarak bunu muazzam görüyorum" dedi ve ekledi: "Antalya'ya uçuş kapasitesinde de artış söz konusu. Türkiye muazzam bir geri dönüş yapıyor."

    Dünya'nın aktardığı habere göre, TÜİK'in son açıkladığı ocak-kasım verilerine göre Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı 2016 ve 2017 yıllarında gerileme kaydetti. Buna göre ocak-kasım dönemleri baz alındığında 2015 yılında 5.4 milyon olan Alman turist sayısı 2016'da 3.76 milyona, 2017 yılında ise 3.45 milyona geriledi. Düşüş oranı sırasıyla yüzde 30.38 ve 8.23 olarak gerçekleşti.

    'ANİ FİYAT ARTIŞLARINDAN KAÇINILMALI'

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
    © AA/ Mustafa Çiftçi
    Kurtulmuş: Alman yetkililerden Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz
    Alman turistler arasında özellikle ailelerin Türkiye pazarına dönüş yaptıklarını belirten Frenzel, "Türkiye, adil fiyatlandırma politikası ile bölgede aile dostu alternatifler sunuyor" dedi.

    Buna karşın, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı fiyat politikası konusunda dikkatli olması gerektiğine işaret eden Frenzel, ani fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini belirtti.

    Frenzel, "Destinasyonlar şu hatayı yapıyorlar; müşteriler geri geliyorlarsa ve bir büyüme söz konusu ise fiyat politikalarını artırmaya çalışıyorlar… Türkiye'nin bir esneklik alanı var ama bunu fiyat-kalite dengesini bozmadan yapalım" diye konuştu.

    ELVAN: TÜRKİYE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA GÜVENLİ

    Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da toplantıda yaptğı konuşmada, Alman turistlerin 2018'de çok daha fazla gelmesini beklediklerini belirterek, "2018'de Almanya turist sayısında yine ilk sıraya oturacaktır diye düşünüyorum" dedi.

    Elvan, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    turist, Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Michael Frenzel, Lütfi Elvan, Türkiye, Almanya
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