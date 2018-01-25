Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1615 lira

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1615 lira, yoksulluk sınırı ise 5262 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1998 lira olarak açıklandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ocak ayına ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasını yayımladı.

© AP Photo/ Hussein Malla Açlık sınırı 1.528 lira oldu

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.615.49 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.262.18 TL oldu.

2017'nin aralık ayında açlık sınırı 1608 lira, yoksulluk sınırı ise 5238 lira olarak açıklanmıştı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.998.88 TL olarak gerçekleşti.