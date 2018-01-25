Airbus, Türkiye'den 7 milyar dolarlık alım yapacak

Airbus, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmaya göre Airbus, Türkiye'deki tedarikçilerinden 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık, 2020-2030 arasında ise 5 milyar dolarlık alım yapacak.

Avrupalı uçak devi Airbus, Türkiye'deki endüstriyel işbirliğini güçlendirmek amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaptı imzaladı. İmzalar Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril tarafından atıldı.

Müsteşar Demir, "Airbus ile geçmişte çok başarılı projelerde beraber çalıştık. Temennimiz, önümüzdeki dönemde de Airbus ile işbirliği yaptığımız alanları geliştirmektir" dedi.

Airbus Yönetimi Kurulu Üyesi Baril de, "Türk ortaklarımızla işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Anlaşmaya göre Airbus'ın, Türkiye'deki tedarikçilerinden 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık, 2020-2030 arasında ise 5 milyar dolarlık alım yapması planlanıyor. Böylece Airbus'ın 12 yılda Türkiye'den yapacağı toplam alım 7 milyar dolara ulaşacak.