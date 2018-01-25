Apple'dan Türkiye'deki uygulamalara büyük zam

shiftdelete.net'in haberine göre, söz konusu karardan sadece Türkiye etkilenmedi. Aynı zamlı fiyatlardan Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de nasibini aldı.
Ancak yapılan açıklamaya göre, söz konusu zam iPhone, iPad, MacBook ve aksesuarlar gibi donanımlar için geçerli değil.
Fiyatlardaki değişiklik, sadece uygulama mağazası App Store üzerinden satışı yapılan uygulamalar ve uygulamalar içinden yapılan satışlar için geçerli.
Apple, Türkiye'deki fiyatlarına %18 zam yaptı 😱 Ödeyeceği verginin tamamını tüketicilere yansıttı. Artıştan nasibini alan ülkelerin listesi şöyle 👇🏻 https://t.co/sVIDkw1l75— Hakki Alkan (@hakki_alkan) 25 Ocak 2018
Ülkelerde yapılan zamlar şu şekilde:
- Belarus: Yüzde 20,
- Ermenistan: Yüzde 20,
- Suudi Arabistan: Yüzde 5,
- İsviçre: Yüzde 7-8 arasında,
- Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 5.
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