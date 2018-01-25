Apple'dan Türkiye'deki uygulamalara büyük zam

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'deki uygulamalara büyük bir zam yapma kararı aldı. Zamlar sadece uygulama mağazası App Store üzerinden satışı yapılan uygulamalar ve uygulamalar içinden yapılan satışlar için geçerli.

© AP Photo/ Matthias Schrader Apple, ABD ekonomisine 5 yılda 350 milyar dolar katkıda bulunacak

Apple Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yapılan zammın oranı yüzde 18 olarak açıklandı.

shiftdelete.net'in haberine göre, söz konusu karardan sadece Türkiye etkilenmedi. Aynı zamlı fiyatlardan Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de nasibini aldı.

Ancak yapılan açıklamaya göre, söz konusu zam iPhone, iPad, MacBook ve aksesuarlar gibi donanımlar için geçerli değil.

Fiyatlardaki değişiklik, sadece uygulama mağazası App Store üzerinden satışı yapılan uygulamalar ve uygulamalar içinden yapılan satışlar için geçerli.

Apple, Türkiye'deki fiyatlarına %18 zam yaptı 😱 Ödeyeceği verginin tamamını tüketicilere yansıttı. Artıştan nasibini alan ülkelerin listesi şöyle 👇🏻 https://t.co/sVIDkw1l75 — Hakki Alkan (@hakki_alkan) 25 Ocak 2018

Ülkelerde yapılan zamlar şu şekilde: