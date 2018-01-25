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    Lütfi Elvan

    Bakan Elvan: Ekonomimiz ordumuz gibi güçlü ve sağlam

    © AA/ Aytaç Ünal
    Ekonomi
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    Zeytin Dalı Harekatı'nın hiçbir şekilde Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür ve sağlamdır" diye konuştu.

    Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyesi Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası'nın (HİZMET-İŞ) 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde konuşan Elvan, sendikaların, işçiler başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi.

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    Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yol haritasından taviz vermeden büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya devam ettiğini söyleyen Elvan, şöyle konuştu:

    "Bu süreçte ülke güvenliğine, hedeflerimize, ulusal ve bölgesel istikrara yönelik her türlü terör odaklarıyla da eş zamanlı mücadele ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sadece Türkiye'nin güvenliği için değil, orta ve uzun vadede bölgenin istikrarı için de elzem bir harekattır. Kökü ve kökeni ne olursa olsun terör terördür. Türkiye bugüne kadar terör konusunda açık, net ve onurlu bir duruş sergilemiştir. Biz, kimin elinin kimin cebinde olduğunu, perde arkasında kimlerin, neler çevirdiğini çok iyi biliyoruz. Bölge terör unsurlarından tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecektir. Bu bir milli mesele olduğu kadar bir insanlık ve medeniyet meselesidir. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz. Allah yollarını açık etsin, daima muzaffer eylesin."

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    Bakan Elvan, bir taraftan bu operasyonları yaparken bir taraftan da ekonomiyi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Operasyon, ekonomimizi etkiler mi soruları soruluyor. Şundan emin olunuz, biz 2018 yılı Programımızı hazırlarken alınması gereken tüm önlemleri aldık ve o doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür ve sağlamdır. Bizler gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza yeni iş ve aş kapıları açmaya, emekçinin yanında olmaya ve ekonomik potansiyelimizi daha da artırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği parlak. Sizlerle birlikte geleceği inşa etmeyi sürdüreceğiz."

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Operasyonu, Hak-İş, Lütfi Elvan, Afrin, Türkiye
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