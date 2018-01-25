Irak: IKBY ile yaptığı sözleşmeler nedeniyle Rosneft hakkında soruşturma açmayacağız

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mehdi Alyak, Sputnik'e verdiği demeçte, IKBY ile yapılan anlaşmalar nedeniyle Rosneft hakkında soruşturma açmayacaklarını ancak söz konusu anlaşmalara bağlı kalmayacaklarını ifade etti.

'IRAK ANAYASASI İHLAL EDİLDİ'

Rosneft'in anlaşmalar yoluyla Irak Anayasası'nı ihlal ettiğini kaydeden Alyak, "Federal hükümet, Rosneft'in bir hata yaptığını düşünüyor. Bu hatayı düzelteceğiz ve şirket hakkında soruşturma başlatmadan doğru yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak Rosneft, yaptığı hatanın sonuçlarına katlanacak. Federal hükümet, söz konusu anlaşmaları uygulamayacak" dedi.

'IRAK PAZARINA GİRECEK RUS ŞİRKETLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Genel Sekreter, Irak pazarında çalışmayı planlayan Rus enerji şirketlerine her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Rosneft ve IKBY, Şubat 2017'de petrol alımını öngören 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ayrıca Haziran 2017'de St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bir araya gelen Rosneft ve IKBY yetkilileri, enerji kaynaklarının keşfi ve çıkarılması alanındaki stratejik işbirliğinin genişletilmesini öngören bir dizi anlaşmayı imzalamıştı.