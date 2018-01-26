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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Güçlü bir dolar istiyorum

    © AFP 2018/ NICHOLAS KAMM
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği röportajda ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in 'zayıf doları' destekleyici sözlerine karşı çıktı. Trump'ın "Güçlü bir dolar istiyorum" sözlerinin ardından dolar yeniden yükselişe geçti.

    Dolar
    © REUTERS/ Jose Luis Gonzalez
    Dolar/TL haftanın son gününde yükselişte
    ABD Başkanı Trump CNBC'ye verdiği röportajda ABD Hazine Bakanı Seteve Mnuchin'in 'ABD'li ihracatçılara yardım için zayıf doları' desteklen sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti.

    'DOLAR GİDEREK GÜÇLENİYOR'

    Mnuchin'in sözlerinin 'bağlamından koparıldığına inandığını' belirten Trump, "Dolar giderek güçleniyor. Eninde sonunda ben güçlü bir dolar istiyorum" dedi.

    Trump sözlerini "Bu ülkenin gücüne göre olmalı. Biz çok iyi gidiyoruz" şeklinde sürdürdü.

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    Mnuchin, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında, "Daha zayıf dolar bizim için ticaret ve fırsatlar açısından iyi" ifadesini kullanmıştı.

    Mnuchin, uzun dönemde ise güçlü doların Amerikan ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, ABD dolarının dünya genelinde temel rezerv para birimi olmaya devam edeceğine inandığını dile getirmişti.

    Christine Lagarde
    © AA/ Arşiv
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    Piyasalar tarafından ABD'nin geleneksel döviz politikasından bir ayrılış olarak yorumlanan sözler sonrası ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi, yüzde 1.08 düşüşle 88.95 seviyesine kadar inmişti. Böylece, Uluslararası Dolar Endeksi 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

    Trump'ın sözlerinin ardından dolar yeniden değer kazanmaya başladı. Euro/dolar paritesi 1.25 TL seviyesinin üzerinden dönerken, 1.23'lü rakamlara kadar geriledi. Euro/dolar sabah saat 07.45 itibariyle 1.2423 seviyesinde hareket ediyor.

    Doların yurtdışında değer kazanmasına paralel içeride de dolar 3.73'lü seviyelerden bu sabah 3.75 TL'nin üzerine çıktı.

    MNUCHIN: TİCARET SAVAŞLARINA GİRMEK İSTEMİYORUZ

    Mnuchin de yeni yaptığı açıklamada önceki günkü sözlerine açıklık getirmeye çalışarak "Dolar hakkında dün yaptığım açıklamanın yeterince açık olduğunu düşünüyordum. Daha önce yaptığım açıklamalarla dengeli ve tutarlı olduğunu düşündüm. Ki bu da kısa vadede doların nerede olduğu ile ilgili endişeli olmadığımızdı. Uzun dönemde biz doların gücüne inanıyoruz" dedi.

    ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin
    © AFP 2018/ NICHOLAS KAMM
    ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin

    Mnuchin "Biz özgür ve karşılıklı ticaret istiyoruz. Bence bu çok açık. Ticaret savaşlarına girmek istemiyoruz. Diğer taraftan ise Amerika'nın çıkarlarını savunmayı gözetiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Mnuchin açıklamalarına Avrupalı maliye bakanları da tepki göstermiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi piyasaları rahatsız edebileceğinden dolayı ABD'li bakanın kullandığı dili eleştirmişti.

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    Etiketler:
    Euro, Dolar, Dünya Ekonomi Forumu, Donald Trump, Steve Mnuchin, Davos, ABD
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