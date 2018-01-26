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    TÜSİAD AB Temsilcisi Bahadır Kaleağası

    TÜSİAD: Büyüme yerine enflasyona odaklanılmalı

    © Fotoğraf: kaleagasi.net
    Ekonomi
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    TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, kısa vadeli büyüme politikaları yerine enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların sabırla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kaleağası, "Çünkü önemli olan tek başına yüksek oranda bir büyüme oranı elde etmek değil, nitelikli büyümeyi başarmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir" dedi.

    TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu ile Koç Ünivesitesi iş birliğiyle düzenlenen '2018 Yılında Türkiye Ekonomisi' başlıklı konferansta konuşan Kaleağası, kırılganlıkların azalmadığı, verimliliğin artmadığı bir büyümenin sürdürülebilir olamayacağını vurguladı.

    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA/ Ahmet Sel
    TÜSİAD: Ekonomi literatüründe maalesef 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili yok
    Kaleağası, Türkiye'nin geçen yılın 9 ayında yaşadığı büyümeden bahsederek, söz konusu yüksek büyüme oranında özel sektörün dinamizminin ve hükümetin vergi indirimleri ile Kredi Garanti Fonu gibi iç talebi artırmaya yönelik politikalarının etkili olduğunu vurguladı.

    Dünya'nın aktardığı habere göre, gelişmekte olan ülkelerin ortalama enflasyon oranının yüzde 4'e yaklaştığı bir ortamda Türkiye'nin negatif şekilde ayrıştığını ifade eden Kaleağası, şunları söyledi:

    "Fiyat istikrarını sağlayıcı politikalarla enflasyonu kalıcı şekilde yüzde 5 ve altına indirmeden TL cinsinden finansman maliyeti sorununu, döviz cinsinden borçlanma ihtiyacını ve kur riski sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil. Dolayısıyla kısa vadeli büyüme politikaları yerine enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların sabırla yürütülmesi gerekiyor. Çünkü önemli olan tek başına yüksek oranda bir büyüme oranı elde etmek değil, nitelikli büyümeyi başarmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir."

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    Etiketler:
    Kur, enflasyon, ekonomi, büyüme, TÜSİAD, Bahadır Kaleağası, Türkiye
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