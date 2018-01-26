TÜSİAD: Büyüme yerine enflasyona odaklanılmalı

TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu ile Koç Ünivesitesi iş birliğiyle düzenlenen '2018 Yılında Türkiye Ekonomisi' başlıklı konferansta konuşan Kaleağası, kırılganlıkların azalmadığı, verimliliğin artmadığı bir büyümenin sürdürülebilir olamayacağını vurguladı.
Dünya'nın aktardığı habere göre, gelişmekte olan ülkelerin ortalama enflasyon oranının yüzde 4'e yaklaştığı bir ortamda Türkiye'nin negatif şekilde ayrıştığını ifade eden Kaleağası, şunları söyledi:
"Fiyat istikrarını sağlayıcı politikalarla enflasyonu kalıcı şekilde yüzde 5 ve altına indirmeden TL cinsinden finansman maliyeti sorununu, döviz cinsinden borçlanma ihtiyacını ve kur riski sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil. Dolayısıyla kısa vadeli büyüme politikaları yerine enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların sabırla yürütülmesi gerekiyor. Çünkü önemli olan tek başına yüksek oranda bir büyüme oranı elde etmek değil, nitelikli büyümeyi başarmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir."
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